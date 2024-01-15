У селі на Полтавщині чоловік викрав авто, яке згодом покинув під супермаркетом

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Крадію загрожує до 5 років обмеження або позбавлення волі

Вчора, 14 січня, близько 12.20, у селищі Велика Багачка Миргородського району у місцевого 32-річного чоловіка викрали Chevrolet Evanda, який власник залишив поблизу свого будинку. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Поліціянти знайшли автомобіль поблизу одного з супермаркетів у селищі. Крадієм виявився 32-річний місцевий чоловік.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального Кодексу України та вирішується питання щодо повідомлення чоловікові про підозру.

Чоловікові загрожує до 5 років обмеження або позбавлення волі.

Нагадаємо, що 8 січня у Кременчуці 21-річний чоловік намагався викрасти автомобіль Renault. Проте власник автомобіля затримав злочинця та передав його поліціянтам.