Сьогодні, 8 січня, близько 6.00, на вулиці Героїв УПА у Кременчуці чоловік намагався викрасти автомобіль Renault. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.
Власник автомобіля самостійно затримав та передав крадія слідчо-оперативній групі, яка прибула на місце події.
Злочинцем виявився 21-річний чоловік.
За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ст.15 та ч.1 ст.і 289 (замах на незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що нещодавно, у Полтаві чоловік затримав 34-річного харків'янина, який проник у салон його автомобіля та намагався викрасти.
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