У Кременчуці 21-річний чоловік намагався викрасти автомобіль (уточнено)

Сьогодні, 16:18 Переглядів: 74

Сьогодні, 8 січня, близько 6.00, на вулиці Героїв УПА у Кременчуці чоловік намагався викрасти автомобіль Renault. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Власник автомобіля самостійно затримав та передав крадія слідчо-оперативній групі, яка прибула на місце події.

Злочинцем виявився 21-річний чоловік.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ст.15 та ч.1 ст.і 289 (замах на незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що нещодавно, у Полтаві чоловік затримав 34-річного харків'янина, який проник у салон його автомобіля та намагався викрасти.