Микола Корецький
До дня Святого Миколи Чудотворця ми разом з волонтерами провели для діточок свято радості і добра
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

У Кременчуці 21-річний чоловік намагався викрасти автомобіль (уточнено)

Сьогодні, 16:18 Переглядів: 74

 

Власник автомобіля самостійно затримав та передав крадія поліції

Сьогодні, 8 січня, близько 6.00, на вулиці Героїв УПА у Кременчуці чоловік намагався викрасти автомобіль Renault. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Власник автомобіля самостійно затримав та передав крадія слідчо-оперативній групі, яка прибула на місце події.

Злочинцем виявився 21-річний чоловік.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ст.15 та ч.1 ст.і 289 (замах на незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що нещодавно, у Полтаві чоловік затримав 34-річного харків'янина, який проник у салон його автомобіля та намагався викрасти.  

0
Автор: Дарія Згура
Теги: крадіжка автомобіль Кременчук
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 52 від 28 грудня 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 51 від 21 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 50 від 14 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 49 від 7 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх