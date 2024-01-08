Поступове зниження цін на пальне на заправках Полтавщини продовжується

У понеділок, 8 січня, на полтавських заправках середні ціни на бензин, дизельне паливо та автомобільний газ усе ще поступово знижуються. Найдорожчі ціни на пальне традиційно на АЗС в мережі ОККО та WOG, а найдешевші — на БРСМ-Нафта. Ціни на бензин та дизпаливо знижуються поступово із середини листопада, а от здешевшання газу спостерігається з початку грудня.
Нагадаємо, у липні 2023 року в Україні почали зростати ціни на автомобільне пальне. У серпні-вересні зростання цін продовжилося, а у жовтні подорожчання бензину та дизеля майже припинилося, проте зріджений газ продовжував дорожчати майже щодня.
Додамо, що на вартість палива впливають кілька факторів, включаючи світові ціни на нафту, витрати на розмитнення, а також курс гривні на валютних ринках. Хвилю подорожчання автомобільного пального у липні спровокувало відновлення акцизів та ПДВ на пальне в Україні до довоєнного рівня.
Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.
Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.
|
Вид палива
|
Ціна (грн)
|
Зміна ціни
|
Зміна у %
|
Бензин А-95 преміум
|
53,89
|-0,08
|-0,154%
|
Бензин А-95
|
51,20
|-0,06
|-0,108%
|
Бензин А-92
|
48,88
|
-0,08
|
-0,170%
|
Дизельне пальне
|
51,12
|-0,06
|-0,109%
|
Газ автомобільний
|
28,45
|-0,67
|-2,290%
|
Оператор
|
А-95+
|
А-95
|
А-92
|
Дизельне пальне
|
Газ
|
BVS
|
53,99
|
51,99
|
50,99
|
51,99
|
27,99
|
Marshal
|
|
50,00
|
48,00
|
49,00
|
26,50
|
U.GO
|
52,95
|
49,95
|
47,95
|
49,95
|
29,45
|
WOG
|
56,99
|
54,99
|
|
54,99
|
29,98
|
Авіас
|
51,50
|
48,98
|
48,45
|
48,98
|
27,99
|
Автотранс
|
51,98
|
50,98
|
51,98
|
27,98
|
БРСМ-Нафта
|
48,99
|
|
48,79
|
27,79
|
ОККО
|
56,99
|
54,99
|
|
54,99
|
29,99
|
Укрнафта
|
50,90
|
48,90
|
46,90
|
49,40
|
28,40
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