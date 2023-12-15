У Полтаві 34-річний харківʼянин намагався викрасти автомобіль — поліція

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Вчора, 14 грудня, близько 22.30, у Полтаві 39-річний місцевий чоловік затримав харків'янина, який проник до салону його автомобіля. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Поліцейські встановили особу правопорушника. Ним виявився 34-річний житель Харківської області, який відповідно до ухвали суду перебуває в розшуку за незаконне заволодіння транспортним засобом.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.2 ст.15 та ч.4 ст.185 (Закінчений замах на крадіжку, яка вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Чоловікові загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.