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Надзвичайні новини

За рік у Кременчуці та Кременчуцькому районі потонула одна людина — ДСНС

Сьогодні, 20:01 Переглядів: 81

 

Начальник Кременчуцького райуправління ДСНС нагадав про основні заходи безпеки на льоду
Протягом 2023 року у Кременчуці та Кременчуцькому районі на воді загинула лише одна людина. Про це під час брифінгу «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив начальник Кременчуцького райуправління Держаної служби з надзвичайних ситуацій Олексій Стеценко.
Йдеться про випадок, коли 29 січня на вулиці Богдана Хмельницького у Кременчуці, поблизу яхт-клубу «Посейдон» потонув 47-річний чоловік. За словами Стеценка, досі причина утоплення невідома.
Олексій Стеценко зазначив, що у зв'язку із коливанням температури повітря на водоймах Кременчуцького району, сформувала тонка крига. Щоб запобігти нещасним випадкам на льоду, рятувальники Кременчуцького району проводять агітаційно-масові заходи та рейди з поліцією. Особлива увага приділяється батькам з малолітніми дітьми та любителями зимової риболовлі.
Крім того, ДСНСівці нагадують про основні заходи безпеки на льоду:
  • виходити на лід можна тільки за стійкості морозної погоди;
  • забороняється виходити на лід, товщина і місцевість якого вам невідомі;
  • забороняється спускатися з крутих берегів на лід;
  • забороняється збиратися на кризі великими групами людей;
  • забороняється вживати спиртні напої біля водойми.
Нагадаємо, що цього року у Горішніх Плавнях врятували чоловіка із немовлям, які провалилися під кригу.
На цьому ж брифінгу Стеценко розповів, що в пожежах на Кременчуччині за рік загинули двоє осіб.
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Автор: Дарія Згура
Теги: ДСНС лід крига водойми
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