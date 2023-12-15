За рік у Кременчуці та Кременчуцькому районі потонула одна людина — ДСНС

Протягом 2023 року у Кременчуці та Кременчуцькому районі на воді загинула лише одна людина. Про це під час брифінгу «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив начальник Кременчуцького райуправління Держаної служби з надзвичайних ситуацій Олексій Стеценко.

Йдеться про випадок, коли 29 січня на вулиці Богдана Хмельницького у Кременчуці, поблизу яхт-клубу «Посейдон» потонув 47-річний чоловік. За словами Стеценка, досі причина утоплення невідома.

Олексій Стеценко зазначив, що у зв'язку із коливанням температури повітря на водоймах Кременчуцького району, сформувала тонка крига. Щоб запобігти нещасним випадкам на льоду, рятувальники Кременчуцького району проводять агітаційно-масові заходи та рейди з поліцією. Особлива увага приділяється батькам з малолітніми дітьми та любителями зимової риболовлі.

Крім того, ДСНСівці нагадують про основні заходи безпеки на льоду: