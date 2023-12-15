За рік у приватних будинках Кременчуцького району сталася 161 пожежа — ДСНС

У двох з цих пожеж загинули дві людини
З початку 2023 року, у приватних будинках Кременчуцького району сталася 161 пожежа. Про це «кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався сьогодні, 15 грудня, під час брифінгу начальника Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій Олексія Стеценка.
35 пожеж сталися через порушення правил експлуатації пічного опалення. У двох з них загинули дві людини.
У минулому 2022 році у приватних будинках Кременчуцького району сталися 224 пожежі та загинула одна людина.
Як зазначив Олексій Стеценко, спостерігається тенденція до покращення ситуації.
— Це говорить про те, що ДСНСівці плідно працюють з національною поліцією, займаються на основі кожного дня проведенням цих рейдів у приватно-житловому секторі, також в селах та містах Кременчуцького району, — зазначив Олексій Стеценко.
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