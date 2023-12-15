За рік у приватних будинках Кременчуцького району сталася 161 пожежа — ДСНС

Сьогодні, 13:27 Переглядів: 124

У двох з цих пожеж загинули дві людини

З початку 2023 року, у приватних будинках Кременчуцького району сталася 161 пожежа. Про це «кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався сьогодні, 15 грудня, під час брифінгу начальника Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій Олексія Стеценка.

35 пожеж сталися через порушення правил експлуатації пічного опалення. У двох з них загинули дві людини.

У минулому 2022 році у приватних будинках Кременчуцького району сталися 224 пожежі та загинула одна людина.

Як зазначив Олексій Стеценко, спостерігається тенденція до покращення ситуації.