У селі Броварки Градизької громади погасили пожежу на горищі житлового будинку

Вчора, 21 листопада, о 18.10 до Служби порятунку надійшло сповіщення про пожежу горища приватного житлового будинку в селі Броварки Градизької громади.
Про це повідомляє пресслужба Кременчуцького районного управління ДСНС України в Полтавській області.
На місце події було направлено працівників Градизької місцевої пожежної охорони. О 18.50 пожежу локалізували та о 19.10 ліквідована на площі 8 квадратних метрів. Вогнем було знищено шиферну покрівлю та пошкоджено дерев'яну стелю веранди. Працівниками Градизької місцевої пожежної охорони житловий будинок було врятовано від вогню. Причина виникнення загорання наразі встановлюється.
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№ 46 від 17 листопада 2022Читати номер