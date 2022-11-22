У селі Броварки Градизької громади погасили пожежу на горищі житлового будинку

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Вчора, 21 листопада, о 18.10 до Служби порятунку надійшло сповіщення про пожежу горища приватного житлового будинку в селі Броварки Градизької громади.

Про це повідомляє пресслужба Кременчуцького районного управління ДСНС України в Полтавській області.

На місце події було направлено працівників Градизької місцевої пожежної охорони. О 18.50 пожежу локалізували та о 19.10 ліквідована на площі 8 квадратних метрів. Вогнем було знищено шиферну покрівлю та пошкоджено дерев'яну стелю веранди. Працівниками Градизької місцевої пожежної охорони житловий будинок було врятовано від вогню. Причина виникнення загорання наразі встановлюється.