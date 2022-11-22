Юний кременчужанин зайняв ІІІ місце на Всеукраїнському конкурсі зі своїм короваєм

Юний кременчужанин Олег Скобель зайняв ІІІ місце на Всеукраїнському конкурсі «Українські традиції» в номінації «Український коровай». Про це повідомляє департамент освіти Кременчука.
Олег вчиться у 1-А класі Кременчуцької гімназії №8 та є вихованцем Кременчуцького міського центру позашкільної освіти «Академія майбутнього» (керівники – Юлія Білоножко, Дар'я Корнєва).
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№ 46 від 17 листопада 2022Читати номер