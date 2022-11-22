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В Міністерстві оборони України оцінили кількість ракет, що залишилась у російської армії

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 260

 

У росії все ще залишається потенціал для нанесення масованого ракетного удару

Міністр оборони України Олексій Резніков сьогодні, 22-го листопада, оприлюднив інфографіку з оцінкою залишків ракетного арсеналу рф.

Відповідний пост він опублікував у Twitter, зазначивши, що у російського ракетного арсеналу є чотири вороги:

  • блискучі українські сили ППО;
  • недолугі російські ракетні війська;
  • санкції;
  • час.
— Демілітаризуймо терористичну державу, щоб жити в мирі! — закликав глава оборонного відомства України.

 

Аналізуючи інфографіку Міноборони можна зробити висновок, що російська армія все ще має потенціал для завдання масованого ракетного удару по Україні. Наявних запасів високоточних ракет у росії не так багато, але достатньо для планування такої операції.

За інформацією Міноборони, наразі на озброєнні в росії все ще залишаються сотні високоточних ракет. Це, зокрема:

  • 119 «Іскандерів»;
  • 229 «Калібрів»;
  • 282 ракети Х-101, Х-555.

Нагадаємо, з кожним днем Протиповітряна оборона України підвищує свою спроможність захищати територію країни та збивати ворожі ракети. Саме через це російська армія перейшла до методу завдання масованих ракетних ударів. Одночасний пуск багатьох десятків ракет дає шанс ворогу прорвати систему ППО України. А для підготовки до пуску ракет під час масованого удару російська армія витрачає певний час. Військові експерти говорять, що потрібно близько двох тижнів, щоб накопичити та підготувати до запуску потрібну кількість ракет для завдання нового масованого удару. Останній такий удар відбувся 15 листопада.

Наскільки підвищилась ефективність ППО України та коли рф зможе нанести новий масований удар
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Автор: Віктор Крук Джерело фото: АрміяInform
Теги: ракетний удар Міноборони ППО війна
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