Органи соцзахисту Полтавщини отримали 70 ноутбуків від УВКБ ООН в Україні

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 178

Ця техніка має полегшити роботу з ВПО та для ВПО

Для посилення інституційної спроможності органів соціального захисту Полтавської області у сфері забезпечення вчасного проведення розрахункових робіт по державних соціальних виплатах, у тому числі й взяття на облік та грошової допомоги ВПО, представники УВКБ ООН в Україні передати 70 ноутбуків.

Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної військової адміністрації.

- З УВКБ ООН у нас дійсно плідна співпраця. Ми щиро вдячні за внесок, який ви робите для нашої перемоги. Полтавщина серед областей, які наразі мають найбільшу кількість офіційно зареєстрованих ВПО. Ми робимо все, щоб підтримувати їх максимально, – зауважила Катерина Рижеченко, заступниця начальника Полтавської ОВА.

Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) – це глобальна організація, створена для допомоги біженцям, вимушено переміщеним особам та особам без громадянства.

- Я приємно вражена тим, як відкрито й щиро приймають переселенців на Полтавщині. Звісно, це вимагає додаткових ресурсів. Розуміємо, потреби – дуже великі. Бо важливість соціальних питань – очевидна. Люди звертаються щодо документів, виплат, отримання статусу ВПО. Своїм внеском, разом із вами, ми зможемо покращити бодай якось стабілізувати їхнє життя й покращити роботу в цьому напрямі», - заявила Кароліна Ліндхольм Біллінг, представниця УВКБ ООН в Україні.

За словами директорки департаменту соціального захисту населення Полтавської ОВА Людмили Корнієнко, нині в Полтавській області зареєстровані та отримали статус ВПО 202 тис. осіб, а 178 тис. осіб щомісяця отримують держані соціальні допомоги.

- Ми розуміємо наскільки це складна та відповідальна робота, адже для багатьох людей, соціальні виплати – це єдине джерело для існування. Тому ми розуміємо нашу відповідальність у цьому напрямі. Це не перший наш досвід у сфері співпраці з УВКБ ООН в Україні. З березня ми зверталися до них щодо забезпечення папером для видачі довідок ВПО. Ми сподіваємося на подальшу співпрацю, ми готові саме на базі органів соцзахисту до впровадження проєктів, які б були спрямовані на підтримку тимчасово переміщених осіб в області», – зауважила заступниця начальника Полтавської ОВА.

Раніше ми писали, що Полтавщина отримала нову побутову техніку для МКП ВПО та шелтерів у громадах.