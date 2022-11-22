В Україні оновили Маркетплейс фінансових можливостей на порталі Дія.Бізнес

В Україні доступний оновлений Маркетплейс фінансових можливостей на порталі Дія.Бізнес. Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.
Тепер підприємці можуть дізнатися про 300+ фінансових програм для розвитку та масштабування власної справи: кредити, лізинги, гранти, державні та міжнародні програми підтримки.
Також на платформі є можливість пройти безкоштовний онлайн-курс з фінансової грамотності. Це дозволить вдосконалити навички управління фінансами в бізнесі.
Підготовка сервісу стала можливою завдяки Міністерству цифрової трансформації України, Офісу з розвитку підприємництва та експорту, національному проєкту Дія.Бізнес та підтримці міжнародних партнерів у межах проєкту IFC «Фінансова інклюзія задля економічного зростання в Україні», який реалізується у партнерстві з Державним секретаріатом з економічних справ Швейцарії (SECO) та Фондом ефективного врядування Великої Британії (GGF).
Раніше ми писали, що в усіх комунальних медзакладах Полтавщини запрацювала Дія.QR.
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№ 46 від 17 листопада 2022Читати номер