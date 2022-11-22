Як на Кременчуччині реконструюють будинки для переселенців

Сьогодні, 22 листопада, «ТелеграфЪ» дізнався, як проходить реконструкція будинків для переселенців у Пришибі, що на Полтавщині.
За рішенням господарського суду, у 2005 році, Пришибській сільській громаді передали житловий фонд, що належав державному сільськогосподарському підприємству ім.Ватутіна. Всього передали 7 будинків, які були й продовжують реконструюватися.
Вартість цього проєкту 22 млн гривень, а закінчити реконструкцію планують у 2023 році.
Всього переселенцям виділяється 11 квартир. Тут вони різні: одно-, дво-, три- та чотирикімнатні. В залежності, яке наповнювання сім'ї. Житла поділяються на службове і соціальне. Тобто ті люди, які працюють у громаді, вони відпрацьовують по положенню 10 років і зможуть його приватизувати. А ті люди, які в соціальному житлі будуть жити скільки їм потрібно.
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№ 46 від 17 листопада 2022Читати номер