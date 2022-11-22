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Як на Кременчуччині реконструюють будинки для переселенців

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 607

 
Вартість цього проєкту 22 млн гривень

Сьогодні, 22 листопада, «ТелеграфЪ» дізнався, як проходить реконструкція будинків для переселенців у Пришибі, що на Полтавщині.
За рішенням господарського суду, у 2005 році, Пришибській сільській громаді передали житловий фонд, що належав державному сільськогосподарському підприємству ім.Ватутіна. Всього передали 7 будинків, які були й продовжують реконструюватися.

— Будинок для переселенців, рішенням виконкому утворена комісія і списки людей, які не будуть повертатися, їм немає куди, вони будуть залишатися у нас в громаді, подали свої документи й зараз виділили кошти з місцевого бюджету, з власних коштів і ремонтуємо тут 11 квартир нашої комунальної власності та ще п'ять квартир приватизовані, в приватизованих власники самі роблять ремонт, наші роблять тільки стояки, воду, каналізації та зводять електрику, а у квартирах комунальної власності ми робимо все, тобто люди заходять «під ключ» і живуть, — голова Пришибської сільської територіальної громади, Валентина Городянко.

Вартість цього проєкту 22 млн гривень, а закінчити реконструкцію планують у 2023 році.

— Ми тільки розпочали, тільки отримали дозвіл, ми ще жодної копійки підрядчику не перерахували, це все вони поки, що роблять за власні кошти, — розповіла Валентина Городянко.

Всього переселенцям виділяється 11 квартир. Тут вони різні: одно-, дво-, три- та чотирикімнатні. В залежності, яке наповнювання сім'ї. Житла поділяються на службове і соціальне. Тобто ті люди, які працюють у громаді, вони відпрацьовують по положенню 10 років і зможуть його приватизувати. А ті люди, які в соціальному житлі будуть жити скільки їм потрібно.

Фото: Артем Коваленко
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Автор: Дарія Згура Фото: Артем Коваленко Відео: Артем Коваленко
Теги: Пришиб переселенці
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