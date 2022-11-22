На Полтавщині поліцейські допомогли заблукалому підлітку безпечно повернутися додому

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До сектору поліцейської діяльності №1 (м.Гребінка) Лубенського райвідділу поліції Полтавщини 19-го листопада, близько 18.00, надійшов дзвінок від неповнолітнього хлопця, який попросив допомогти йому знайти дорогу додому через втрату орієнтира. поліція негайно відреагувала на повідомлення.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.

Отримавши інформацію від 15-річного підлітка, поліцейські Гребінківщини негайно вирушили йому на допомогу. Близько 19.20 місцеперебування хлопця було встановлено — він перебував на залізничному вокзалі міста Гребінка. Поліцейські допомогли неповнолітньому безпечно повернутися додому та передали його родичам. На щастя, з ним усе добре, його життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Обставини та причини події з’ясовують ювенальні поліцейські.