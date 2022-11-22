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Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

У ДТП на Полтавщині цього року загинуло 72 людини, а 806 осіб отримали тілесні ушкодження

Сьогодні, 17:32 Переглядів: 199

 

Слідчі поліції розпочали 332 кримінальних провадження за фактами ДТП, в яких загинули та травмувалися люди

На Полтавщині у поточному році слідчими підрозділами поліції розпочаті досудові розслідування у 332 кримінальних провадженнях за фактами дорожньо-транспортних пригод з потерпілими. З них 60 ДТП — зі смертельними наслідками. За 137 фактами ДТП кримінальні провадження вже спрямовані до суду. 

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини на офіційному сайті управління.

— Протягом 10 місяців цього року у ДТП на Полтавщині загинуло 72 людини та 806 осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Найбільш поширеними причинами ДТП залишаються перевищення водіями встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів, порушення правил обгону та проїзду перехресть, а також неуважність за кермом. До найбільш тяжких наслідків зазвичай призводять ДТП за участю водіїв, які керують транспортними засобами у стані сп’яніння. Упродовж десяти місяців в області нами зареєстровано 39 кримінальних проваджень за фактами дорожньо-транспортних пригод, вчинених у стані алкогольного сп’яніння, з яких 8 — зі смертельними наслідками, — повідомив начальник відділу по розслідуванню злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Полтавщини Віталій Браславець.

Щоб уникнути аварійних ситуацій на дорозі поліцейські радять учасникам дорожнього руху суворо дотримуватися Правил та бути особливо уважними під час несприятливих погодних умов в осінньо-зимовий період. 

Радимо водіям:

  • дотримуватися швидкісного режиму;
  • під час мокрого снігу та ожеледиці уникати різкого гальмування;
  • під час руху дотримуватися інтервалу, дистанції та правил маневрування;
  • якщо ви потрапили до смуги туману — знизити швидкість руху та збільшити дистанцію;
  • рухаючись за поганої видимості, обирати таку швидкість руху, щоб була можливість вчасно зупинитися;
  • дотримуватися правил проїзду перехресть;
  • бути особливо уважними до пішоходів;
  • користуватися пасками безпеки та, у разі перевезення дітей, використовувати для їх безпеки дитячі автокрісла.

— Пішоходам радимо переходити дорогу лише в установлених місцях та використовувати в темну пору доби світловідбивні елементи (флікери) на верхньому одязі, рюкзаках та сумках, а також ліхтарики.

Будьте уважними, бережіть себе та пам’ятайте, що вдома вас чекають рідні, — йдеться у повідомленні.

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини ДТП загиблі травмовані кримінальне провадження
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