У ДТП на Полтавщині цього року загинуло 72 людини, а 806 осіб отримали тілесні ушкодження

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Слідчі поліції розпочали 332 кримінальних провадження за фактами ДТП, в яких загинули та травмувалися люди

На Полтавщині у поточному році слідчими підрозділами поліції розпочаті досудові розслідування у 332 кримінальних провадженнях за фактами дорожньо-транспортних пригод з потерпілими. З них 60 ДТП — зі смертельними наслідками. За 137 фактами ДТП кримінальні провадження вже спрямовані до суду.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини на офіційному сайті управління.

— Протягом 10 місяців цього року у ДТП на Полтавщині загинуло 72 людини та 806 осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Найбільш поширеними причинами ДТП залишаються перевищення водіями встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів, порушення правил обгону та проїзду перехресть, а також неуважність за кермом. До найбільш тяжких наслідків зазвичай призводять ДТП за участю водіїв, які керують транспортними засобами у стані сп’яніння. Упродовж десяти місяців в області нами зареєстровано 39 кримінальних проваджень за фактами дорожньо-транспортних пригод, вчинених у стані алкогольного сп’яніння, з яких 8 — зі смертельними наслідками, — повідомив начальник відділу по розслідуванню злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Полтавщини Віталій Браславець.

Щоб уникнути аварійних ситуацій на дорозі поліцейські радять учасникам дорожнього руху суворо дотримуватися Правил та бути особливо уважними під час несприятливих погодних умов в осінньо-зимовий період.