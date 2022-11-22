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Кременчук

Кременчуцьке тролейбусне управління замовляє дизпалива на 17 млн гривень

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 326

 Планує закупити 300 тисяч літрів на наступний рік

22 листопада 2022 року КП «Кременчуцьке тролейбусне управління» (КТУ) оголосило тендер на закупівлю 300 тисяч літрів дизельного пального. Про це свідчить оголошення в системі публічних закупівель Prozorro. 

Згідно з тендерною документацією, постачальник повинен поставити на автозаправні станції учасника (власні, орендовані, партнерські) на території Кременчука  (на відстані, що не перевищує 2 км від місця знаходження тролейбусного управління) 300 тисяч літрів дизпалива класу Євро-5. Терміни постачання — до 31 грудня 2023 року.

Очікувана вартість закупівлі — 17,1 млн гривень. Таким чином 1 літр дизпального обійдеться КТУ максимум у 57 гривень — якщо на учасники торгах не запропонують нижчу ціну. Зазначимо, що станом на 22 листопада середня ціна дизпалива на Полтавщині складає 54,57 гривні за літр. 

Пропозиції на аукціон можна подавати до 30 листопада, аукціон намічений на 1 грудня.

Нагадаємо, наприкінці серпня КТУ закупило майже 18 тис. літрів дизельного пального по 52,9 гривні за літр. Закупівля була розрахована до кінця 2022 року.

Тоді договір уклали з фірмою ТОВ «Лівайн Торг» з Дніпра, пов'язаної з Ігорем Коломойським. Раніше КТУ укладало з ТОВ «Лівайн Торг» 4 договори на загальну суму 3,8 млн гривень.  Три з них — цього року.   

 Кременчуцьке тролейбусне управління закупило 18 тисяч літрів дизпалива


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Автор: Олеся Данилова
Теги: закупівлі дизпаливо тролейбусне управління
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