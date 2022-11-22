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Голова Великобудищанської громади, де було «гадяцьке сафарі», Микола Шаблій отримав орден

Сьогодні, 18:33 Переглядів: 325

 

Орден «За мужність» ІІІ ступеня вручив йому Президент України Володимир Зеленський

22 листопада, у День Гідності та Свободи, Президент України Володимир Зеленський вручив голові Великобудищанської громади Миколі Шаблію орден «За мужність» ІІІ ступеня. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Уся країна вже знає про звитяжні вчинки жителів цієї громади, які разом із ЗСУ влаштували на півночі Полтавщини «гадяцьке сафарі» російським окупантам і нищили ворожу техніку.

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Нагородження проводили в Білій залі Героїв України в Маріїнському палаці. У ній уже традиційно відзначають тих, хто зробив вагомий внесок у захист України та українців і чия хоробрість стала частиною нашої героїчної історії.

Це відзнака всім жителям громади, які «не піддалися паніці та емоціям, а розпочали свою боротьбу за нашу землю», як і говорив Микола Іванович. Вітаю з нагородою. Все буде Україна! – написав Дмитро Лунін.
Інтерв'ю з Миколою Шаблієм можна почитати ТУТ.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: гадяцьке сафарі нагородження орден
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