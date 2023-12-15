На Кременчуччині перекриють залізничний переїзд для руху автотранспорту

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 288

З 17 до 22 грудня з 9.00 до 18.00 на ділянці дороги Ромодан-Кременчук перекриють залізничний переїзд для автотранспорту. Про це інформують працівники Виробничого підрозділу «Кременчуцька дистанція колії» акціонерного товариства «Укрзалізниця».

Це пов’язано із капітальним ремонтом колії та залізничного переїзду.

На цей час автотранспорт зможе проїхати цією ділянкою з 19.00 до 9.00 по тимчасовому настилу через обидві полоси.

Нагадаємо, у листопаді залізничники перекривали рух на переїзді Вербки-Глобине.