Кременчук попрощався з загиблим військовим, який кілька днів не дожив до свого 45-річчя

«Був високим, кремезним, суворим дядьком, за ним йшли побратими, а він їх жодного разу не підвів», — розповів побратими загиблого
15 грудня знову біля міського Палацу культури приспущені стяги. У останню путь рідні, військові та друзі проводжають солдата Романа Козубенка. Загинув Роман 8 грудня в селищі Північне, Донецької області від осколкового поранення. Військовий з позивним «Художник» каже, ніхто не міг уявити, що малесенький осколок може подужати такого кремезного чоловіка.
Роман Козубенко народився у місті Кременчук, закінчив загальноосвітню школу № 31, згодом — дев'ятнадцяте професійно-технічне училище. Був мобілізований на початку повномасштабного вторгнення. Чоловік мав золоті руки, розповідають побратими, а ще, був надзвичайно сміливим.
Військові розповідають, справжній патріот Роман Козубенко не лише вправно воював, а й майстерно ремонтував автівки, зводив бліндажі та укріпспоруди.
Поховають полеглого солдата на Свіштовському кладовищі, поряд з іншими захисниками України.
У Романа Козубенка залишилися мати та син.
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