Кременчужанина, який підпалив квартиру сусіда, засудили на 5 років

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 135

Також чоловік звинувачений у скоєнні низки крадіжок

У Кременчуці засудили чоловіка, який у жовтні цього року підпалив квартиру сусіда. Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної прокуратури.

З особистих мотивів чоловік витягнув вічко зі вхідних дверей сусідньої квартири та просунув туди змочений антисептиком та підпалений шнурок. Внаслідок цього у квартирі спалахнула пожежа.

Мешканці будинку викликали рятувальників, які загасили пожежу. Того ж дня правоохоронці затримали палія.

Під час проведення розслідування поліція встановила, що чоловік уже був обвинуваченим у скоєнні кількох крадіжок.

Крюківський районний суд Кременчука призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 5 років і 2 місяці.