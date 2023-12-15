Кременчужанина, який підпалив квартиру сусіда, засудили на 5 років

У Кременчуці засудили чоловіка, який у жовтні цього року підпалив квартиру сусіда. Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної прокуратури.
З особистих мотивів чоловік витягнув вічко зі вхідних дверей сусідньої квартири та просунув туди змочений антисептиком та підпалений шнурок. Внаслідок цього у квартирі спалахнула пожежа.
Мешканці будинку викликали рятувальників, які загасили пожежу. Того ж дня правоохоронці затримали палія.
Під час проведення розслідування поліція встановила, що чоловік уже був обвинуваченим у скоєнні кількох крадіжок.
Крюківський районний суд Кременчука призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 5 років і 2 місяці.
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