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Кременчук, Політика

Депутат Сергій Ярош не зміг скласти повноваження втретє

Сьогодні, 14:39 Переглядів: 351

 

Раніше міська влада припускала, що депутат намагається скласти повноваження під тиском

Депутати Кременчуцької міської ради втретє провалили голосування про дострокове припинення повноваження Сергія Яроша (фракція «Європейська Солідарність»). За відповідне рішення депутати голосували на пленарному засіданні сесії міської ради 15 грудня.

Зазначимо, усі три спроби були провальними за кількістю голосів можновладців. Раніше міська влада припускала, що він робить це під тиском. 1 грудня депутат з’явився на сесії міськради, щоб особисто повідомити про своє бажання скласти повноваження. 

ПО ТЕМІ:

«Щури дійсно вправно роблять свою справу». Депутат Ярош висловив бажання скласти свої повноваження

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: Сергій Ярош Європейська Солідарність міська рада сесія
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