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Кременчук, Допомога військовим, Війна

Кременчуцька мініфлотилія: три човни, які передали кременчужани, вже на озброєнні морської піхоти

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 123

  

Морські піхотинці вчора завантажили їх на свою автівку та повезли на південь — туди, де оборону на лівому березі Дніпра тримають українські військові

Перші човни кременчуцької мініфлотилії вже знаходяться у районі свого бойового призначення. Їх учора, 7 січня, забрали бійці однієї з бригад морської піхоти ЗСУ, підрозділи якої тримають оборону на лівому березі Дніпра. Два з них майстри з Горішніх Плавнів встигли відремонтувати та пофарбувати, а третій човен військові завантажили на свою автівку у тому вигляді, в якому його передали — у жовто-блакитних кольорах. Бо плавзасоби морській піхоті потрібні вже «на вчора».

 

Про це повідомив ініціатор збору коштів на човни та організатор цієї роботи Сергій Кулясов.

— Бадьорого дня! Перші (наші з вами) ластівки поїхали вчора до місця призначення. Ми не встигли зробити всім човнам ТО «по уму» — тільки 2 човни поїхали хоча б трошки з манікюром… (витрати — 9 тис. грн). Бійці вкинули в грузовик і той «Дніпро», до котрого руки не дотягнулись — «…на місці доробимо». Дякую всім причетним від морської піхоти Збройних Сил України! — написав він на своїй сторінці у Фейсбук.

 

Нагадаємо, 18 грудня керівник «Видавничого дому «Приватна газета» та «Кременчуцького Телеграфа» Сергій Кулясов закликав кременчужан зібрати кошти на придбання моторних човнів для захисників України, які зараз тримають оборону на лівому березі Дніпра. Та шукав готових продати човен за помірну ціну, або ж передати їх безоплатно.

Як з’ясувалося, Кременчук спроможний поставити українським військовим не окремий човен, а цілу мініфлотилію

Адже на цей заклик відгукнулися не тільки кременчужани, а й кияни. Загалом передали вже 6 плавзасобів, один з яких не можна назвати човном — це скорше катер. Перші 3 човни з Кременчука вже допомагають українським військовим у виконанні бойових завдань на берегах Дніпра. Інші поки приводять до ладу волонтери у Горішніх Плавнях. Збір коштів на човни та їх ремонт продовжується. І є надія, що кременчуцька мініфлотилія ще збільшиться.    

Перерахувати кошти на човни можна на волонтерську картку — 4627055110342143 (ПриватБанк, Сергій Кулясов)

А запропонувати продаж чи подарувати свій човен можна за телефоном (Viber, WhatsAp) — 098 7777 300

Разом до Перемоги!

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Автор: Віктор Крук
Теги: морська піхота допомога військовим човен збір коштів Дніпро захисники
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