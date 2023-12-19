Двоє ветеранів з Кременчука здобули призові місця на змаганнях у столиці: один з них ще й переміг у плаванні

Восени 2023 року Євгеній Кірейонок на Іграх Нескорених у Дюссельдорфі виборов срібло в естафеті з плавання
Ветерани з Полтавщини виступили на двох змаганнях у столиці — Kyiv Military Games 2023 та відборі на United States Air Force Trials 2024.
Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
У першому турнірі вони здобули 8 призових місць. Сергій Сліченко, Євгеній Кірейонок та Артем Погорілий у плаванні на 50-метрівці вільним стилем посіли перші місця. Сергій Сліпченко став другим у стрільбі з лука, а третім — у веслуванні на тренажерах. Віктор Куць здобув третю сходинку у веслуванні. Роман Романов — друге місце у стрільбі з лука, третє — у веслуванні.
Варто зазначити, що Євгеній Кірейонок та Роман Романов — це ветерани війни з Кременчука. Колись вони разом служили у 23-й окремій аеромобільній бригаді, а у 2022 році разом воювали у складі 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ ЗСУ.
Як повідомляє Філіп Пронін, 7 ветеранів з Полтавської області взяли участь у відборі до національної збірної. Вона у березні представить Україну на міжнародних змаганнях United States Air Force Trials 2024 з адаптивних видів спорту. Олександр Мормуль та Олександр Ткачук вибороли перші місця у складі команд із баскетболу та волейболу відповідно.
Готувалися до турнірів ветерани війни та захисники України як самостійно, так і завдяки відвідуванню спорткомплексу «Акварена».
Нагадаємо, що відбір кандидатів до складу національної збірної команди проводиться для участі у міжнародних спортивних змаганнях Повітряних сил США (United States Air Force Trials), які відбудуться у березні 2024 року у Лас-Вегасі. Цей проєкт Мінветеранів є доповненням до щорічних «Ігор Нескоренних», що проводяться для ветеранів та ветеранок, які отримали травми, захворювання чи поранення під час виконання службових обов’язків у зоні бойових дій та мають інвалідність.
Цього року Invictus Games 2023 («Ігри Нескорених») проводилися у вересні в Дюссельдорфі (Німеччина) і представник Кременчука Євгеній Кірейонок виборов на них друге місце в естафеті з плавання 4 по 50 метрів.
Його справу вирішив продовжити другий кременчужанин — Роман Романов, який воював разом з майором Євгенієм Кірейонком у 2022 році у складі 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ ЗСУ.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.