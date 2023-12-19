Двоє ветеранів з Кременчука здобули призові місця на змаганнях у столиці: один з них ще й переміг у плаванні

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 171

Восени 2023 року Євгеній Кірейонок на Іграх Нескорених у Дюссельдорфі виборов срібло в естафеті з плавання

Ветерани з Полтавщини виступили на двох змаганнях у столиці — Kyiv Military Games 2023 та відборі на United States Air Force Trials 2024.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

У першому турнірі вони здобули 8 призових місць. Сергій Сліченко, Євгеній Кірейонок та Артем Погорілий у плаванні на 50-метрівці вільним стилем посіли перші місця. Сергій Сліпченко став другим у стрільбі з лука, а третім — у веслуванні на тренажерах. Віктор Куць здобув третю сходинку у веслуванні. Роман Романов — друге місце у стрільбі з лука, третє — у веслуванні.

Варто зазначити, що Євгеній Кірейонок та Роман Романов — це ветерани війни з Кременчука. Колись вони разом служили у 23-й окремій аеромобільній бригаді, а у 2022 році разом воювали у складі 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ ЗСУ.

Як повідомляє Філіп Пронін, 7 ветеранів з Полтавської області взяли участь у відборі до національної збірної. Вона у березні представить Україну на міжнародних змаганнях United States Air Force Trials 2024 з адаптивних видів спорту. Олександр Мормуль та Олександр Ткачук вибороли перші місця у складі команд із баскетболу та волейболу відповідно.

— Три воїни здобули високі результати у плаванні. Сергій Сліпченко посів перше місце на 100-метрівці вільним стилем. На 50-метрівці брасом був другим, а вільним стилем — третім. Роман Романов на такій же дистанції брасом і вільним стилем здобув другі місця. Артем Погорілий виборов перемогу на 50-метрівці вільним стилем, брасом — став другим, а на спині — третім. У змаганнях із волейболу посів третє місце, — йдеться у повідомленні.

Готувалися до турнірів ветерани війни та захисники України як самостійно, так і завдяки відвідуванню спорткомплексу «Акварена».

— Загалом на відбір до національної збірної ветерани подали 256 заявок. Результати оголосять згодом. Тримаємо кулаки за наших хлопців. Слава Україні! — написав Філіп Пронін.

Нагадаємо, що відбір кандидатів до складу національної збірної команди проводиться для участі у міжнародних спортивних змаганнях Повітряних сил США (United States Air Force Trials), які відбудуться у березні 2024 року у Лас-Вегасі. Цей проєкт Мінветеранів є доповненням до щорічних «Ігор Нескоренних», що проводяться для ветеранів та ветеранок, які отримали травми, захворювання чи поранення під час виконання службових обов’язків у зоні бойових дій та мають інвалідність.

Цього року Invictus Games 2023 («Ігри Нескорених») проводилися у вересні в Дюссельдорфі (Німеччина) і представник Кременчука Євгеній Кірейонок виборов на них друге місце в естафеті з плавання 4 по 50 метрів.

Його справу вирішив продовжити другий кременчужанин — Роман Романов, який воював разом з майором Євгенієм Кірейонком у 2022 році у складі 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ ЗСУ.