Скільки у 2024 році у Кременчуці виділять з міського бюджету на соціальні медичні програми

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4,6 млн грн піде на відшкодування стоматологічних послуг по безкоштовному зубопротезуванню та лікуванню пенсіонерів

Скільки у 2024 році у Кременчуці планують виділити з міського бюджету на фінансування соціальних медичних програм, повідомляє мерія.

Ці програми запровадили, аби підтримати соціально незахищені верстви населення, зокрема людей, які мають серйозні вади здоров’я, що потребують дороговартісного лікування, ліквідаторів аварії на ЧАЕС та інших.

Понад 4,3 млн грн спрямують на таке:

придбання реактивів для централізованої баклабораторії,

медикаменти для безкоштовної стоматологічної допомоги дітям,

забезпечення дітей, хворих на цукровий діабет, виробами медичного призначення,

забезпечення пільгової категорії громадян виробами медичного призначення (відповідно до заходів міської програми «Турбота»),

придбання хімреактивів та виробів медичного призначення для патанатомічного відділення лікарні «Придніпровська»,

придбання лікарських препаратів для опікового відділення лікарні планового лікування.

На забезпечення пільговими медикаментами дітей і дорослих з інвалідністю, хворих на орфанні захворювання, дітей, хворих на фенілкетанурію, спеціальним харчуванням планують виділити понад 4,7 млн грн.

У 2024 році продовжить діяти міська програма «Доступна аптека», яка дає можливість купувати життєво необхідні ліки за 50% від їх вартості. На її виконання планують спрямувати понад 1,3 млн грн (для порівняння у 2023 році ця сума становила 1,4 млн грн).

У бюджеті громади також передбачені 4,6 млн грн для відшкодування стоматологічних послуг по безкоштовному зубопротезуванню та лікуванню пільгових категорій населення (пенсіонери) у стоматологічному відділенні лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька».

Раніше ми писали, що коштом міського бюджету Кременчука фінансуватимуть дерматовенерологічну службу та патанатомію у лікарні «Придніпровська», дитячу міську стоматологічну поліклініку, опікове відділення та відділення лікування залежностей лікарні планового лікування. Це дасть додаткове навантаження на бюджет Кременчука у сумі майже 32 млн гривень.

Нагадаємо, 15 грудня на сесії Кременчуцької міської ради загалом на сферу медицини з міського бюджету на 2024 рік виділили понад 125 млн грн — це 4% від загального розміру.