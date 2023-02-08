У 2023 році у міському бюджеті Кременчука передбачили 1,4 млн грн на програму «Доступна аптека»

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 93

Ліки на пільгових умовах можна отримати за рецептом сімейного лікаря

У міському бюджеті на 2023 рік на виконання міської програми «Доступна аптека» передбачили 1,4 млн грн. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука. Минулого року на ці цілі спрямували понад 1,3 млн грн.

За інформацією міського управління охорони здоров’я, у 2022 році завдяки цій програмі знижку у 50% на медикаменти отримали 5887 пацієнтів з соціально незахищених верств населення. Всього відшкодували 9496 рецептів.

Нагадуємо, що ліки на пільгових умовах можна отримати за рецептом сімейного лікаря.