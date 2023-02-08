«Бажаю, щоб цю школу не забували»: діти-переселенці отримали дипломи Школи мистецтв

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 187

ПрАТ «Кременчукгаз» завершив соціальний проєкт для дітей, покинули свої домівки через воєнний стан, і зараз мешкають в Кременчуці

7 лютого у ПрАТ «Кременчукгаз» завершили соціальний проєкт для дітей-переселенців, що живуть у нашому місті.

За ініціативи підприємства діти протягом трьох місяців безкоштовно займалися різними видами мистецтва — живописом, ліпленням, флористикою, валянням, текстилем тощо — у «Sydorenko School» майстрині Ольги Сидоренко.

Дипломи про завершення школи та подарунки від «Кременчукгазу» отримали 18 дітей віком 6 до 12 років.

«Хочу, щоб цю школу ніхто не забував», «Бажаю, щоб ця школа завжди була», «Бажаю, щоб назавжди збереглося це приміщення і було найкращим та гарним» — казали дітлахи.

Нагадаємо, метою цього благодійного проєкту було емоційне розвантаження та адаптація неповнолітніх дітей, які вимушено покинули свої домівки через воєнний стан і зараз мешкають в Кременчуці. Це діти з Харкова, Курахового, Ізюма, Сєвєродонецька, Маріуполя, Слов’янська.

У Кременчуці відкрилася школа мистецтв для дітей

Школа «Sydorenko School» продовжує свою діяльність і запрошує на майстер-класи як дітей, так і дорослих. Звертатися можна в особисті повідомлення у соцмережах:

https://www.instagram.com/sydorenko_school/?r=nametag

https://www.facebook.com/sydorenkoschool