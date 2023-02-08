«Бажаю, щоб цю школу не забували»: діти-переселенці отримали дипломи Школи мистецтв

ПрАТ «Кременчукгаз» завершив соціальний проєкт для дітей, покинули свої домівки через воєнний стан, і зараз мешкають в Кременчуці
7 лютого у ПрАТ «Кременчукгаз» завершили соціальний проєкт для дітей-переселенців, що живуть у нашому місті.
За ініціативи підприємства діти протягом трьох місяців безкоштовно займалися різними видами мистецтва — живописом, ліпленням, флористикою, валянням, текстилем тощо — у «Sydorenko School» майстрині Ольги Сидоренко.
Дипломи про завершення школи та подарунки від «Кременчукгазу» отримали 18 дітей віком 6 до 12 років.
Нагадаємо, метою цього благодійного проєкту було емоційне розвантаження та адаптація неповнолітніх дітей, які вимушено покинули свої домівки через воєнний стан і зараз мешкають в Кременчуці. Це діти з Харкова, Курахового, Ізюма, Сєвєродонецька, Маріуполя, Слов’янська.
У Кременчуці відкрилася школа мистецтв для дітей
Школа «Sydorenko School» продовжує свою діяльність і запрошує на майстер-класи як дітей, так і дорослих. Звертатися можна в особисті повідомлення у соцмережах:
https://www.instagram.com/sydorenko_school/?r=nametag
https://www.facebook.com/sydorenkoschool
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер