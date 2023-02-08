На російсько-українській війні загинув Ігор Бєліков з Кременчука

На російсько-українській війні загинув військовий з Кременчука Ігор Бєліков. Він випускник гімназії №23.

Прощання відбудеться 9 лютого об 11.00 у Міському палаці культури.

— Немає слів, щоб висловити всю тугу та скорботу… Ігор загинув, захищаючи нашу країну!

Герої не вмирають — вони стають янголами та дивляться на нас з небес! Світла та вічна пам’ять… — йдеться у повідомленні гімназії №23.