У Кременчуці відбувся благодійний забіг «Вірю у ЗСУ»

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 1

16 грудня у Кременчуці відбувся благодійний забіг «Вірю в ЗСУ». Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради.

Понад 100 спортсменів долучилися до нього та брали участь у подоланні дистанції на 5, 10 та 15 км.

Під час забігу організатори зібрали 57 тисяч гривень, які передадуть на потреби військових. Зокрема, за ці кошти планують відновити авто для 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади, а також придбати спорядження та зимовий одяг для роти вогневої підтримки 77 ОДШБр.

Організували захід бігова спільнота «STEEL RUNNERS» та міські підприємці, які протягом трьох років проводять забіги за підтримки влади Кременчука та спонсорів.

Нагадаємо, подібний марафон у Кременчуці відбувся у жовтні. Тоді організатори за зібрані кошти придбали спальники для військових.