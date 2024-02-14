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Кременчук, Здоров'я, Гроші

Центру відновного лікування та реабілітації виділять гроші для чорнобильців і на встановлення генераторів

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 2

 

Рішення винесли на наступне засідання сесії Кременчуцької міськради

На наступне засідання сесії Кременчуцької міськради винесли рішення про виділення грошей для Центру відновного лікування та реабілітації (колишня водолікарня), який тепер є структурним підрозділом лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька».

У Центрі відновного лікування та реабілітації на вул. Квітки Цісик, 1-А працює терапевтичне відділення з ліжками для чорнобильців, які щороку проходять лікування і реабілітацію за кошти місцевого бюджету. У 2020 році у відділенні пролікували 257 пацієнтів даної категорії, у 2021 році — 261 пацієнта. У 2022 році та 2023 році кількість пацієнтів зменшилась через введення воєнного стану. На 2024 рік очікувана кількість пацієнтів становитиме 231 особу. Для їх додаткового харчування необхідно 161 700 грн (231 пацієнт*14 днів лікування*50 грн = вартість додаткового харчування). 

Крім того, для медикаментозного забезпечення учасників ліквідації аварії на ЧАЕС щороку з місцевого бюджету виділялись кошти у сумі 200 тисяч грн. На 2024 рік потреба в коштах для закупівлі ліків також залишається у сумі 200 тисяч грн. Усього необхідно додатково 361 700 грн.

Також у пояснювальній записці до проєкту рішення повідомлялося, що Центр відновного лікування та реабілітації як гуманітарну допомогу отримав два дизельні генератори Kohler J33. На розроблення проєктно-кошторисної документації, реконструкцію внутрішніх мереж електропостачання, встановлення та підключення генераторів виділяють:

  • для будівлі поліклініки — 428 625 грн;
  • для будівлі стаціонару — 459 030 грн.

Нагадаємо, амбулаторія сімейної медицини № 2 ЦПМСД № 3 «переїхала» у колишню водолікарню.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: Центр відновного лікування та реабілітації фінансування чорнобильці харчування генератори
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