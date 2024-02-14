На Полтавщині четверо чоловіків розкрадали дизельне пальне одного з локомотивних депо – поліція

Сьогодні, 21:11 Переглядів: 256

Усім учасникам загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років

На Полтавщині четверо чоловіків розкрадали дизельне пальне одного з локомотивних депо. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Відомо, що двоє з правопорушників службові особи підприємства на транспорті.

Правоохоронці встановили, що працівники локомотивного депо зливали штучно створені надлишки дизпалива у 30-літрові каністри та викидали їх під час руху з теплотяга на обумовленій ділянці перегону. Викрадене пальне двоє спільників вантажили на ВАЗ та перевозили до місця зберігання.

Під час санкціонованих обшуків, проведених вдома у чоловіків, у гаражних приміщеннях та в автомобілях, вилучили каністри та металеві бочки, в яких зберігали паливо, понад десяток мобільних телефонів та сім-карти різних операторів мобільного зв’язку, банківські карти, гроші, маршрутні листи, відомості та інші документи. Також вилучили автомобілі ВАЗ 212140 та Chevrolet Aveo, якими користувалися учасники групи.

Правопорушників затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Чоловікам вже вручили підозри у вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 191 (Привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Усім учасникам загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, що в грудні викрили групу чоловіків, які крали товар з фур під час руху, а потім продавали у Кременчуці.