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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині четверо чоловіків розкрадали дизельне пальне одного з локомотивних депо – поліція

Сьогодні, 21:11 Переглядів: 256

 

Усім учасникам загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років

На Полтавщині четверо чоловіків розкрадали дизельне пальне одного з локомотивних депо. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Відомо, що двоє з правопорушників службові особи підприємства на транспорті.

 

Правоохоронці встановили, що працівники локомотивного депо зливали штучно створені надлишки дизпалива у 30-літрові каністри та викидали їх під час руху з теплотяга на обумовленій ділянці перегону. Викрадене пальне двоє спільників вантажили на ВАЗ та перевозили до місця зберігання.

 

Під час санкціонованих обшуків, проведених вдома у чоловіків, у гаражних приміщеннях та в автомобілях, вилучили каністри та металеві бочки, в яких зберігали паливо, понад десяток мобільних телефонів та сім-карти різних операторів мобільного зв’язку, банківські карти, гроші, маршрутні листи, відомості та інші документи. Також вилучили автомобілі ВАЗ 212140 та Chevrolet Aveo, якими користувалися учасники групи.

 

Правопорушників затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Чоловікам вже вручили підозри у вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 191 (Привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Усім учасникам загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, що в грудні викрили групу чоловіків, які крали товар з фур під час руху, а потім продавали у Кременчуці

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Автор: Дарія Згура
Теги: крадіжка паливо локомотив Полтавщина
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