Якою буде погода у Кременчуці 15 лютого

Протягом усього дня очікується дощ
У четвер, 15 лютого, у Кременчуці протягом усього дня триматиметься хмарна погода.
За даними сайтів прогнозу погоди, завтра вдень температура повітря становитиме +4°C, вітер буде північно-східного напрямку.
Протягом усього дня очікується дощ. З найбільшою силою він пройде вранці та протягом дня поступово слабшатиме.
Увечері стовпчики термометрів показуватимуть +4...+3°C.
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