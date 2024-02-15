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Кременчук, Для дому і сім'ї, Рецепти

Ароматна запіканка з картоплі, яловичого фаршу та грибів — рецепт від газети «Для дому і сім'ї»

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 129

 

Для картопляної запіканки найкраще підходить фарш зі свинини або яловичини. Картоплю обирайте тих сортів, які добре розварюються, але гарно тримають форму при приготуванні. Для утворення красивої рум’яної скоринки візьміть твердий або напівтвердий сир: пармезан, голландський, чедер, гауда тощо

Інгредієнти:

  • Картопля 500 г
  • Яловичий фарш 400 г
  • Овочі з грибами 200 г
  • Морква 200 г
  • Цибуля 2 шт.
  • Вершки 100 г
  • Сметана100 г
  • Сир пармезан 200 г
  • Вершкове масло 50 г
  • Базилік
  • Паприка
  • Сіль, перець

Приготування:

Чистимо картоплю, нарізаємо тонкими кружальцями. Подрібнюємо цибулю, на грубій тертці натираємо моркву та сир.

До м'ясного фаршу додаємо базилік, паприку, сіль, перець, а також вершки. Вимішуємо.

Суміш овочів та грибів «Преміум» підсмажуємо на рослинній олії з половиною цибулі до золотистого кольору.

Решту цибулі разом із морквою пасеруємо на олії протягом п'яти хвилин. Додаємо ложку сметани, солимо, перемішуємо. Накриваємо кришкою й тушкуємо протягом трьох хвилин на середньому вогні.

Змащуємо форму для випікання рослинною олією й викладаємо інгредієнти шарами. На дно викладаємо половину картоплі. Потім — м'ясний фарш. Далі — суміш овочів та грибів. Наступний шар — морквяний. Зверху викладаємо решту картоплі.

Перемішуємо сметану, вершки та натертий сир. Заливаємо страву.

Ставимо наповнену форму в розігріту до 200°C духовку та запікаємо протягом 40–50 хвилин до утворення рум'яної скоринки.


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Автор: Мирослава Українська
Теги: Для Дому і Сім'ї рецепт
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