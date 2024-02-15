Цієї ночі армія РФ вкотре атакувала Полтавщину

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Цієї ночі росіяни вкотре випустили ракети по Полтавщині. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

За його словами, ракета влучила у складське приміщення у Миргородському районі. Внаслідок удару пожежа охопила площу близько 100 м2.

Жертв чи постраждалих після обстрілу та загоряння немає.

Нагадаємо, цього тижня у Миргородському районі на зерносховищі відкопали двигун ракети, яку росіяни випустили по Полтавщині 2 лютого. Філіп Пронін повідомив, що внаслідок обстрілу армія РФ пошкодила заповнене зерносховище. Частина врожаю була втрачена. З працівників зерносховища ніхто не постраждав.