На Кременчуччині чоловік мав йти служити у десантно-штурмові війська, але ухилився від мобілізації

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На Полтавщині чоловік мав йти служити у десантно-штурмові війська, але ухилився від мобілізації. 7 лютого Козельщинський районний суд Полтавської області виніс йому вирок.

Уродженець Козельщини 17 жовтня 2023 року, перебуваючи на обліку військовозобов`язаних, пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби в десантно-штурмових військах. У той же день офіцер відділення обліку мобілізаційної роботи вручив чоловікові повістку. У ній йшлося, що уродженець Козельщини має з’явитися о 19.00 23 жовтня 2023 року для відправлення до військової частини.

Але у вказаний час чоловік не прийшов. У суді обвинувачений вину визнав повністю і пояснив, що у призначений за повісткою день не з`явився, бо боявся та має певні проблеми зі здоров`ям (зі спиною та страждає на хронічний гайморит). Також сказав: якби повторно вручили повістку, то такого б уже не вчинив.

Суд визнав обвинуваченого винним за ст. 336 (Ухилення від призову на військову службу) Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на 4 роки. Але потім замінив його на 2 роки іспитового строку.

Раніше ми писали, що на Полтавщині чоловік отримав 18 повісток, але зміг ухилитися від мобілізації.