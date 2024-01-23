На Полтавщині чоловік отримав 18 повісток, але зміг ухилитися від мобілізації

Сьогодні, 20:21 Переглядів: 448

На Полтавщині чоловік з червня до листопада 2018 року отримав 18 повісток, але від мобілізації ухилився. Про це йдеться у матеріалі «ТСН.Україна» з посиланням на вирок суду.

У матеріалах суду зазначено, що у червні 2023 року чоловік отримав першу повістку та пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби. Проте військові частини відмовлялися брати його на службу за станом здоров’я.

Обвинувачений заявляє, що він отримав іще 15 повісток, 15 разів приходив до ТЦК, до військових частин його відвозив особисто підполковник, але кожного разу його завертали назад.

Останні дві повістки, вручені у листопаді, чоловік проігнорував.

«Наголошував на безладі у системі ТЦК, стверджував, що у його військовому квитку, який зберігається у працівників ТЦК, не відображена вся інформація щодо його обліку, а натомість працівники ТЦК постійно виправляють у ньому дати замість внесення дійсної інформації. Усе наведене вплинуло на нього та стало наслідком того, що останні два рази він дійсно не з'явився за повістками», — йдеться у матеріалах суду.

Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 (Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації) Кримінального кодексу України та засудив до 4 років позбавлення волі.

Проте обвинувачений свою провину визнав і розкаявся, тож суд пом'якшив йому вирок на 2 роки іспитового.

Нагадаємо, нещодавно вирок отримав кременчужанин — виконавчий директор інформаційного центру Полтавського інституту бізнесу, — який за гроші влаштував ухилянта на денне навчання до вишу.