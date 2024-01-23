Де та як переселенці у Кременчуці можуть отримати компенсацію за дрова для опалення

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 123

Звернутися за компенсацією можуть ті переселенці, хто не отримував аналогічну допомогу у жовтні-листопаді минулого року

Благодійний фонд «Карітас Полтава» спільно з Католицькою службою допомоги проводить реєстрацію на проєкт «Гроші на теплу зиму», щоб допомогти переселенцям придбати дрова на зиму у 2024 році. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради.

Звернутися за допомогою можуть внутрішньо переміщені особи, які підпадають хоча б під одну із категорій:

особа з інвалідністю;

особа має важке захворювання;

самотні люди поважного віку (55+);

самотні матері/батьки чи опікуни неповнолітніх дітей, недієздатних людей;

багатодітні родини (три чи більше неповнолітніх дітей);

вагітні жінки або матері з дітьми до 3-х років.

Під час реєстрації на компенсацію при собі необхідно мати такі документи:

паспорт (оригінал);

ідентифікаційний код (оригінал).;

довідка ВПО;

рахунок IBAN;

документи, що підтверджують критерій вразливості;

довідка про пічне опалення.

Компенсацію можуть отримати переселенці, зареєстровані після 24.02.2022 та ті, хто не отримував аналогічну допомогу від «Карітас Полтава» чи інших благодійних організацій протягом жовтня-листопада 2023 року.

За детальною інформацією звертайтеся за телефонами: +380503464693, 0800336734.

Нагадаємо, наприкінці минулого року у Кременчуці відкрили дитячу кімнату для дітей-переселенців.