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Де та як переселенці у Кременчуці можуть отримати компенсацію за дрова для опалення

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 123

 

Звернутися за компенсацією можуть ті переселенці, хто не отримував аналогічну допомогу у жовтні-листопаді минулого року

Благодійний фонд «Карітас Полтава» спільно з Католицькою службою допомоги проводить реєстрацію на проєкт «Гроші на теплу зиму», щоб допомогти переселенцям придбати дрова на зиму у 2024 році. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради.

Звернутися за допомогою можуть внутрішньо переміщені особи, які підпадають хоча б під одну із категорій:

  • особа з інвалідністю;
  • особа має важке захворювання;
  • самотні люди поважного віку (55+);
  • самотні матері/батьки чи опікуни неповнолітніх дітей, недієздатних людей;
  • багатодітні родини (три чи більше неповнолітніх дітей);
  • вагітні жінки або матері з дітьми до 3-х років.

Під час реєстрації на компенсацію при собі необхідно мати такі документи:

  • паспорт (оригінал);
  • ідентифікаційний код (оригінал).;
  • довідка ВПО;
  • рахунок IBAN;
  • документи, що підтверджують критерій вразливості;
  • довідка про пічне опалення.

 

Компенсацію можуть отримати переселенці, зареєстровані після 24.02.2022 та ті, хто не отримував аналогічну допомогу від «Карітас Полтава» чи інших благодійних організацій протягом жовтня-листопада 2023 року.

За детальною інформацією звертайтеся за телефонами: +380503464693, 0800336734.

Нагадаємо, наприкінці минулого року у Кременчуці відкрили дитячу кімнату для дітей-переселенців.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук ВПО переселенці опалення дрова компенсація
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