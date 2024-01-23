Де та як переселенці у Кременчуці можуть отримати компенсацію за дрова для опалення

Звернутися за компенсацією можуть ті переселенці, хто не отримував аналогічну допомогу у жовтні-листопаді минулого року
Благодійний фонд «Карітас Полтава» спільно з Католицькою службою допомоги проводить реєстрацію на проєкт «Гроші на теплу зиму», щоб допомогти переселенцям придбати дрова на зиму у 2024 році. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради.
Звернутися за допомогою можуть внутрішньо переміщені особи, які підпадають хоча б під одну із категорій:
Під час реєстрації на компенсацію при собі необхідно мати такі документи:
Компенсацію можуть отримати переселенці, зареєстровані після 24.02.2022 та ті, хто не отримував аналогічну допомогу від «Карітас Полтава» чи інших благодійних організацій протягом жовтня-листопада 2023 року.
За детальною інформацією звертайтеся за телефонами: +380503464693, 0800336734.
Нагадаємо, наприкінці минулого року у Кременчуці відкрили дитячу кімнату для дітей-переселенців.
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