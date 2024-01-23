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Надзвичайні новини, Полтавщина

З настанням зими на Полтавщині під кригу провалилися четверо людей

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 2

 

На жаль, два випадки виявилися смертельними

Протягом зими на водоймах Полтавщині під кригу провалилися четверо людей. Про це йдеться у матеріалі «Суспільного» з посиланням на речника Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області Віталія Шкаревського.

Двох людей врятувати вдалося, а от ще двох — ні.

Проте, зі слів Шкаревського, ці показники значно нижчі, ніж минулої зими. Пов’язано це із тим, що крига вкрила водойми області значно пізніше, ніж у попередньому році. 

За його словами, із 1 грудня 2022 року до 22 січня 2023 року під кригу провалилося 13 людей. Чотирьом з них встигли вчасно прийти на допомогу, дев’ять людей врятувати не вдалося.

Нині рятувальники проводять регулярні рейди поблизу водойм, а також роз’яснювальну роботу серед мешканців про заходи безпеки на льоду.

Нагадаємо, у грудні минулого року на Полтавщині рятувальники витягли жінку із крижаної води. Також у грудні під кригу провалився 13-річний хлопчик, але він зміг самотужки вибратися із води та дістатися берега.


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Твоє Місто
Теги: крига лід ДСНС рятувальники
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