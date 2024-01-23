Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

Кременчужанин, який працює у виші Полтави, за гроші влаштував ухилянта на денне навчання

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 392

 

За це отримав вирок

Отримав вирок кременчужанин, який працює виконавчим директором інформаційного центру Полтавського інституту бізнесу закладу вищої освіти «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая», бо за гроші пообіцяв влаштували чоловіка на денну форму навчання у виші. Таким чином його «клієнт» міг отримати відстрочку від мобілізації. 18 січня вирок виніс Крюківський районний суд м. Кременчука.

Кременчужанин діяв разом зі спільником. Вони повідомили «клієнту», що той має сплатити $700, аби його прийняли до вишу. І 20 тисяч гривень встигли від нього отримати. А «клієнту» віддали довідку про те, що він займається на денній формі навчання в Інституті економіки та права «Класичного приватного університету». Ця довідка дає можливість не бути мобілізованим до Збройних сил України.

Під час досудового розслідування 12 січня обвинувачений уклав угоду з прокурором про визнання винуватості. Суд визнав директора інформаційного центру Полтавського інституту бізнесу винним у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Чоловік отримав покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Але потім його замінили на 1 рік іспитового строку. З 2 листопада 2023 обвинувачений мав знаходитися під вартою до 31 січня 2024 року, але його звільнили під особисте зобов`язання з'являтися за першою вимогою до суду та правоохоронних органів. Також він має сплатити на користь держави витрати на проведення експертиз в сумі 6 058 грн.

Вирок може бути оскаржений до Полтавського апеляційного суду через Крюківський районний суд м. Кременчука протягом 30 днів з дня його проголошення.

Нагадаємо, що «Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався, скільки ухилянтів зупинили на блокпосту в Кременчуці.

0
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: firtka.if.ua
Теги: вирок вирок суду суд ухилянти
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 2 від 11 січня 2024)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 1 від 5 січня 2024

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 52 від 28 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 51 від 21 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх