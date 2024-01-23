Кременчужанин, який працює у виші Полтави, за гроші влаштував ухилянта на денне навчання

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 392

Отримав вирок кременчужанин, який працює виконавчим директором інформаційного центру Полтавського інституту бізнесу закладу вищої освіти «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая», бо за гроші пообіцяв влаштували чоловіка на денну форму навчання у виші. Таким чином його «клієнт» міг отримати відстрочку від мобілізації. 18 січня вирок виніс Крюківський районний суд м. Кременчука.

Кременчужанин діяв разом зі спільником. Вони повідомили «клієнту», що той має сплатити $700, аби його прийняли до вишу. І 20 тисяч гривень встигли від нього отримати. А «клієнту» віддали довідку про те, що він займається на денній формі навчання в Інституті економіки та права «Класичного приватного університету». Ця довідка дає можливість не бути мобілізованим до Збройних сил України.

Під час досудового розслідування 12 січня обвинувачений уклав угоду з прокурором про визнання винуватості. Суд визнав директора інформаційного центру Полтавського інституту бізнесу винним у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Чоловік отримав покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Але потім його замінили на 1 рік іспитового строку. З 2 листопада 2023 обвинувачений мав знаходитися під вартою до 31 січня 2024 року, але його звільнили під особисте зобов`язання з'являтися за першою вимогою до суду та правоохоронних органів. Також він має сплатити на користь держави витрати на проведення експертиз в сумі 6 058 грн.

Вирок може бути оскаржений до Полтавського апеляційного суду через Крюківський районний суд м. Кременчука протягом 30 днів з дня його проголошення.

Нагадаємо, що «Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався, скільки ухилянтів зупинили на блокпосту в Кременчуці.