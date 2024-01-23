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Вирощуємо цибулю: без стрілок та з великим врожаєм — поради від газети «Для дому і сім'ї»

Сьогодні, 08:27 Переглядів: 155

 

Доки на вулиці зима, можна як слід підготуватися до майбутнього сезону. Отже, якщо хочете отримати рекордний урожай цибулі, овочівники радять провести два обов’язкові заходи

Гартування цибулі

Ця процедура забезпечить швидке проростання цибулі та гарний урожай. Сіянку прогрівають при температурі 25-35 °C. Для цього зовсім не обов’язково вмикати духовку, цибулю можна розкласти в один шар біля батареї. Нехай вона 10-15 днів сушиться.

Прогрівання потрібно для того, щоб цибуля не пустила стрілки під час зростання. Адже стрілки з квітами забирають багато сил у рослини, тому зростання її сповільнюється, а всі сили підуть на розвиток квітів та насіння.

Також можна провести швидке прогрівання цибулі. Для цього сіянку потрібно замочити в гарячій (45-50°C) воді на 15 хвилин. А потім зробити контраст — із гарячої води перемістити в холодну на 15 хвилин.

Після цього можна розпочинати обробку цибулі проти хвороб.

Дезінфекція цибулі перед посадкою

Цибулю часто вражає муха цибулева, вберегти рослину можна за допомогою передпосадкового замочування сіянки в солоній воді. Для цього розчиніть 1 столову ложку звичайної солі в 1 л чистої питної води кімнатної температури. Замочіть цибулю перед посадкою в солоній воді на 3 години, а потім висаджуйте на грядки.

Від грибкових хвороб допоможе замочування цибулин у міцному розчині марганцівки — 3 г на 10 л води на 2 години.

Якщо знайти марганцівку не вдасться, то можна вдатися до допомоги соди. В 1 літрі води потрібно розчинити 1 столову ложку соди, вода має бути 45-50 градусів. Тримають цибулю у такому розчині 25-30 хвилин.

Цю обробку слід проводити в день посадки.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: Для Дому і Сім'ї цибуля без стрілок вирощуємо цибулю
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