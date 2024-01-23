Житель Полтавщини отримав орден за участь у «Гадяцькому сафарі»

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 222

Мешканець Великобудищанської громади Полтавщини Олексій Волков отримав орден «За мужність» III ступеня від Президента України Володимира Зеленського. Про це йдеться на офіційному сайті Полтавської обласної військової адміністрації.

У лютому 2022 року чоловік разом зі своїми односельцями приєдналися до народного спротиву «Гадяцьке сафарі» та чинив опір окупантам, які зайшли на територію Полтавщини, зокрема у Великобудищанську громаду. На рахунку Олексія — кілька ворожих танків, які він спалив за допомогою «коктейлів Молотова».

— Хочу подякувати вам за той прояв міцності, об’єднання, сили, яку ви всі продемонстрували із самого початку російського вторгнення. Дякую, що зберегли нашу державу. Дякую, що захистили її. За це вам велика вдячність від мене особисто й від усього нашого народу, — сказав під час нагородження Володимир Зеленський.

Вручення державних нагород відбулося у Києві та було приурочене до Дня Соборності України.

Детальна інформація про подробиці «Гадяцького сафарі» — у матеріалі «Кременчуцького Телеграфа».

Нагадаємо, у листопаді 2022 року орден «За мужність» III ступеня отримав голова Великобудищанської громади Микола Шаблій.



