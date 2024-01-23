Житель Полтавщини отримав орден за участь у «Гадяцькому сафарі»

Мешканець Великобудищанської громади Полтавщини Олексій Волков отримав орден «За мужність» III ступеня від Президента України Володимира Зеленського. Про це йдеться на офіційному сайті Полтавської обласної військової адміністрації.
У лютому 2022 року чоловік разом зі своїми односельцями приєдналися до народного спротиву «Гадяцьке сафарі» та чинив опір окупантам, які зайшли на територію Полтавщини, зокрема у Великобудищанську громаду. На рахунку Олексія — кілька ворожих танків, які він спалив за допомогою «коктейлів Молотова».
Вручення державних нагород відбулося у Києві та було приурочене до Дня Соборності України.
Детальна інформація про подробиці «Гадяцького сафарі» — у матеріалі «Кременчуцького Телеграфа».
Нагадаємо, у листопаді 2022 року орден «За мужність» III ступеня отримав голова Великобудищанської громади Микола Шаблій.
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