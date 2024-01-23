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Де 24 січня у Кременчуці вимикатимуть світло: перелік адрес

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 579

 

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У середу, 24 січня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

  • вул. Експресівська, 1-48;
  • вул. Полковника Оксанченка, 2;
  • туп. Протічний, 3, 4, 6;
  • вул. Сержанта Мельничука, 192А-231;
  • пров. Сінний, 3-14/1;
  • с. Соснівка;
  • вул. Басейна, 4-26/93;
  • вул. Батуринська, 1-21;
  • вул. Деповська, 62-100;
  • вул. М. Кучми, 65-94;
  • пров. Новоіванівський, 1/3-21;
  • вул. Новоіванівська, 17А-38;
  • вул. Сілікатна, 1/19-15;
  • пров. Силікатний, 1-17/18;
  • пров. Столярний, 1-22;
  • пров. Тихий, 1-8;
  • вул. Ярмаркова, 2/5-20;
  • вул. Чередницька, 68-103;
  • вул. Переяславська, 28/10;
  • вул. Ярмаркова, 1;
  • вул. Салганна, 14Б, 14В;
  • вул. Ярмаркова, 3В, 5А, 5Д, 7К, 9А, 11;
  • вул. Вадима Бойка 24, 26;
  • вул. Квітки Цісик, 19, 21, 21А;
  • просп. Свободи, 92/17-120/25;
  • вул. Академіка Герасимовича, 141-204;
  • вул. Білецьківська, 15-66;
  • вул. Гайдамацька, 147;
  • вул. Сержанта Мельничука, 16;
  • пров. Урожайний, 3-20;
  • туп. Урожайний, 1-12;
  • вул. Чумацький Шлях, 125-129;
  • вул. Івана Чорнобаби, 4-27;
  • вул. Ярослава Мудрого, 1-12;
  • вул. Бетонна, 2/3-38;
  • вул. Гранітна, 4-16/2;
  • вул. О. Богаєвського, 26-58/2;
  • вул. Миколи Леонтовича, 4-28;
  • вул. Сущинського, 2А-36;
  • пров. Солдатський, 1-33;
  • пров. Артема Березнюка, 3-11/22.

З 8.00 до 19.00

  • туп. Урожайний, 2;
  • с. Мала Кохнівка.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук адреси відключення електроенергії відключення світла Полтаваобленерго
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