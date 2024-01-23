Де 24 січня у Кременчуці вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 19:01
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У середу, 24 січня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- вул. Експресівська, 1-48;
- вул. Полковника Оксанченка, 2;
- туп. Протічний, 3, 4, 6;
- вул. Сержанта Мельничука, 192А-231;
- пров. Сінний, 3-14/1;
- с. Соснівка;
- вул. Басейна, 4-26/93;
- вул. Батуринська, 1-21;
- вул. Деповська, 62-100;
- вул. М. Кучми, 65-94;
- пров. Новоіванівський, 1/3-21;
- вул. Новоіванівська, 17А-38;
- вул. Сілікатна, 1/19-15;
- пров. Силікатний, 1-17/18;
- пров. Столярний, 1-22;
- пров. Тихий, 1-8;
- вул. Ярмаркова, 2/5-20;
- вул. Чередницька, 68-103;
- вул. Переяславська, 28/10;
- вул. Ярмаркова, 1;
- вул. Салганна, 14Б, 14В;
- вул. Ярмаркова, 3В, 5А, 5Д, 7К, 9А, 11;
- вул. Вадима Бойка 24, 26;
- вул. Квітки Цісик, 19, 21, 21А;
- просп. Свободи, 92/17-120/25;
- вул. Академіка Герасимовича, 141-204;
- вул. Білецьківська, 15-66;
- вул. Гайдамацька, 147;
- вул. Сержанта Мельничука, 16;
- пров. Урожайний, 3-20;
- туп. Урожайний, 1-12;
- вул. Чумацький Шлях, 125-129;
- вул. Івана Чорнобаби, 4-27;
- вул. Ярослава Мудрого, 1-12;
- вул. Бетонна, 2/3-38;
- вул. Гранітна, 4-16/2;
- вул. О. Богаєвського, 26-58/2;
- вул. Миколи Леонтовича, 4-28;
- вул. Сущинського, 2А-36;
- пров. Солдатський, 1-33;
- пров. Артема Березнюка, 3-11/22.
З 8.00 до 19.00
- туп. Урожайний, 2;
- с. Мала Кохнівка.
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