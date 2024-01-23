«Мистецтво важливе за будь-яких обставин»: у Краєзнавчому музеї відкрилася виставка картин

Кременчуцькі художниці Тетяна Шуляк та Інна Мосієнко представили 32 спільні роботи у графічній техніці та абстрактному живописі. Викладачки Кременчуцької дитячої художньої школи імені Литовченка свою виставку назвали «Інспірація»
23 січня у Краєзнавчому музеї запрацювала спільна виставка кременчуцьких художниць. І хоча працюють художниці у різних техніках, втім єднальною рисою їх робіт називають любов до творчості. Тетяна Шуляк працювала у техніці абстрактного живопису. Художниця розповідає, спільну виставку жінки планували представити ще до повномасштабного вторгнення, вдалося втілити задумане тільки зараз.
Художниця каже, що живопис під час війни має бути надихати, бути яскравим, адже трагедії достатньо у нас в житті. Згодна з цим твердженням й Інна Мосієнко. Серія її графічних робіт створена маркерами на білому папері. Інна розповідає, що намагалася об'єднати минуле та сучасне, Україну та Стародавній Рим.
Культура важлива за будь-яких обставин та часів, стверджують художниці.
Виставка діятиме до 4 березня у приміщенні Кременчуцького краєзнавчого музею за адресою: вул. Ігоря Сердюка, 2.
Музей працює з 9.00 до 16.30 без обідньої перерви.
Вихідні дні: понеділок, вівторок.
Вхід на виставку вільний.
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