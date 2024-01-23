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«Мистецтво важливе за будь-яких обставин»: у Краєзнавчому музеї відкрилася виставка картин

Сьогодні, 18:31 Переглядів: 1

 

Кременчуцькі художниці Тетяна Шуляк та Інна Мосієнко представили 32 спільні роботи у графічній техніці та абстрактному живописі. Викладачки Кременчуцької дитячої художньої школи імені Литовченка свою виставку назвали «Інспірація»

23 січня у Краєзнавчому музеї запрацювала спільна виставка кременчуцьких художниць. І хоча працюють художниці у різних техніках, втім єднальною рисою їх робіт називають любов до творчості. Тетяна Шуляк працювала у техніці абстрактного живопису. Художниця розповідає, спільну виставку жінки планували представити ще до повномасштабного вторгнення, вдалося втілити задумане тільки зараз.

 

— Що стосується робіт, то вони переважно нові. Це не фігуративний живопис, це абстрактний живопис. У засновника абстрактного живопису кожен колір асоціювався з якимось звуком, для мене живопис, як частина імпровізації. Мої роботи здебільшого інтуїтивні, — говорить Тетяна Шуляк.

Художниця каже, що живопис під час війни має бути надихати, бути яскравим, адже трагедії достатньо у нас в житті. Згодна з цим твердженням й Інна Мосієнко. Серія її графічних робіт створена маркерами на білому папері. Інна розповідає, що намагалася об'єднати минуле та сучасне, Україну та Стародавній Рим.

 

— Я надихнулася пошуком мистецьких корінь, бо не зважаючи на свою різноманітність, насправді не такі ми всі й різні. Я намагалася зробити серію, яка об'єднає минуле і сучасне, Україну та Стародавній Рим. Деякі з моїх робіт мають українські мотиви. Цю серію я почала писати ще до початку війни, коли почалося повномасштабне вторгнення, я рік взагалі не могла працювати. Лише з часом змогла все переварити, жити далі та знову творити, — розповідає Інна Мосієнко.

Культура важлива за будь-яких обставин та часів, стверджують художниці.
Виставка діятиме до 4 березня у приміщенні Кременчуцького краєзнавчого музею за адресою: вул. Ігоря Сердюка, 2.
Музей працює з 9.00 до 16.30 без обідньої перерви.
Вихідні дні: понеділок, вівторок.
Вхід на виставку вільний.

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Автор: Роксолана Жукова
Теги: виставка Кременчук художниці Тетяна Шуляк Інна Мосієнко
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