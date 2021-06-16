Якщо потерти у Кременчуцькому краєзнавчому музеї — можна розбагатіти

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 148



























Фото: Артем Коваленко

Якщо потерти у Кременчуцькому краєзнавчому музеї картину «Золотий дощ», можна розбагатіти. Принаймні про це говорять авторки Тетяна Шуляк і Інна Мосієнко, виставка живопису яких зараз відкрилася до уваги кременчужан. У музеї експонується 25 творів мисткинь.

«Золотий дощ» авторства Тетяни Шуляк

Вони – викладачки дитячої художньої школи ім. Литовченка, членкині Національної спілки художників України. Роботи Тетяни Шуляк і Інни Мосієнко знаходяться у приватних колекціях Росії, США, Італії, Швеції, Франції, Великобританії, Бельгії, Німеччини, Канади, Данії, Японії, Іспанії, Норвегії, Австралії, Китаю.

- Дуже приємно, що нарешті ми маємо змогу просто поспілкуватися з людьми. Думаю, що люди за період локдауну скучили за звичайним людським спілкуванням, за тим, що вони можуть прийти просто на художню виставку. Бо останнім часом все в інтернеті – онлайн-виставки, онлайн-роботи ти дивишся... І не відчуваєш цієї енергетики, не відчуваєш настрою, фактури робіт. Це сильно впливає на сприйняття, - каже Тетяна Шуляк і додає, що якщо вас турбують негаразди, душевні переживання, треба підійти до творчих робіт, постояти біля них – і стане легше.

А Інна Мосієнко ділиться, як правильно споглядати мистецтво:

- Коли ви почнете дивитися роботи в залі, і виникне діалог між вами і якоюсь роботою, ви трошки залиштеся біля неї і з нею пограйтеся, як-то кажуть, хто кого передивиться. Кожен твір має свій певний енергетичний посил. Тож я має надію на те, що кожен тут знайде щось, що буде йому точно до смаку. Тому якщо ви знайдете в цих роботах енергію, якої вам бракувало, або заспокійливу нотку, яка вас примирить з оточенням світу, ми з Тетяною будемо дуже раді.

Тетяна Шуляк стверджує: якщо постояти біля роботи «Таємна пристрасть», можна віднайти палку любов.

Проте авторки картин не радять кременчужанам бажати одразу всього, роздивляючить експозицію – треба сфокусуватися на чомусь одному, аби це втілилося у життя.

Виставка діятиме до 18 липня. Музей працює з 9.00 до 16.30, вихідний – середа.