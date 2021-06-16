Якщо потерти у Кременчуцькому краєзнавчому музеї — можна розбагатіти

Відкрилася виставка живопису викладачок дитячої художньої школи ім. Литовченка Тетяни Шуляк і Інни Мосієнко
Якщо потерти у Кременчуцькому краєзнавчому музеї картину «Золотий дощ», можна розбагатіти. Принаймні про це говорять авторки Тетяна Шуляк і Інна Мосієнко, виставка живопису яких зараз відкрилася до уваги кременчужан. У музеї експонується 25 творів мисткинь.
«Золотий дощ» авторства Тетяни Шуляк
Вони – викладачки дитячої художньої школи ім. Литовченка, членкині Національної спілки художників України. Роботи Тетяни Шуляк і Інни Мосієнко знаходяться у приватних колекціях Росії, США, Італії, Швеції, Франції, Великобританії, Бельгії, Німеччини, Канади, Данії, Японії, Іспанії, Норвегії, Австралії, Китаю.
А Інна Мосієнко ділиться, як правильно споглядати мистецтво:
Тетяна Шуляк стверджує: якщо постояти біля роботи «Таємна пристрасть», можна віднайти палку любов.
Проте авторки картин не радять кременчужанам бажати одразу всього, роздивляючить експозицію – треба сфокусуватися на чомусь одному, аби це втілилося у життя.
Виставка діятиме до 18 липня. Музей працює з 9.00 до 16.30, вихідний – середа.