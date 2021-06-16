У Кременчуці проходить турнір Kremen Football Legue U-16

На стадіоні «Кредмаш», 14 червня, відбувся 3-й тур турніру Kremen Football Legue U-16. Участь у змаганнях беруть кременчуцькі команди: ДЮСШ №2, «Нафтохімік», «Ягуар» та «Кремінь», який представлений вихованцями Антона Диндікова та Ярослава Здирка/Владислава Піскуна.
Анонс, 4 туру, 18 червня:
9.00 Кремінь 05-06 - Ягуар
10.10 Ніка - Нафтохімік
11.20 Кремінь 07-08 - ДЮСШ-2
Результати:
3 тур
Кремінь 05-06 - Кремінь 07-08 - 9:0
ДЮСШ-2 - Нафтохімік - 2:9
Ніка - Ягуар - 0:5
2 тур
Кремінь 05-06 - Нафтохімік - 3:2
ДЮСШ-2 - Ніка - 3:2
Кремінь 07-08 - Ягуар 1:3
1 тур
Кремінь 05-06 - ДЮСШ-2 - 13:0
Нафтохімік - Ягуар - 1:3
Кремінь 07-08 - Ніка - 2:5
|
команда
|
І
|
П
|
Н
|
П
|
РМ
|
О
|
1
|
Кремінь 05-06
|
3
|
3
|
0
|
0
|
25-2
|
9
|
2
|
Ягуар
|
3
|
3
|
0
|
0
|
11-2
|
9
|
3
|
ДЮСШ-2
|
3
|
1
|
0
|
2
|
5-24
|
3
|
4
|
Ніка
|
3
|
1
|
0
|
2
|
7-10
|
3
|
5
|
Нафтохімік
|
3
|
1
|
0
|
2
|
12-8
|
3
|
6
|
Кремінь 07-08
|
3
|
0
|
0
|
3
|
3-17
|
0