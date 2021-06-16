У Кременчуці проходить турнір Kremen Football Legue U-16

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На стадіоні «Кредмаш», 14 червня, відбувся 3-й тур турніру Kremen Football Legue U-16. Участь у змаганнях беруть кременчуцькі команди: ДЮСШ №2, «Нафтохімік», «Ягуар» та «Кремінь», який представлений вихованцями Антона Диндікова та Ярослава Здирка/Владислава Піскуна.

Анонс, 4 туру, 18 червня:

9.00 Кремінь 05-06 - Ягуар

10.10 Ніка - Нафтохімік

11.20 Кремінь 07-08 - ДЮСШ-2

Результати:

3 тур

Кремінь 05-06 - Кремінь 07-08 - 9:0

ДЮСШ-2 - Нафтохімік - 2:9

Ніка - Ягуар - 0:5

2 тур

Кремінь 05-06 - Нафтохімік - 3:2

ДЮСШ-2 - Ніка - 3:2

Кремінь 07-08 - Ягуар 1:3

1 тур

Кремінь 05-06 - ДЮСШ-2 - 13:0

Нафтохімік - Ягуар - 1:3

Кремінь 07-08 - Ніка - 2:5



