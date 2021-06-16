Мер Малецький читає, як сіяти редиску, у газеті за 9 мільйонів

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 513 Коментарів: 4

Відкрилася «таємниця» - навіщо меру та його команді «з майбутнього» потрібна газета за 9 мільйонів гривень, яку заснувало комунальне підприємство «Кременчуцька міська телерадіокомпанія».

Так, на засіданні президії Кременчуцької міськради 15 червня депутатка Лариса Гориславець в черговий раз запропонувала при дефіциті бюджету скоротити витрати на газету «Кременчуцькі новини», яка роздається безкоштовно.

Натомість започаткувати безкоштовний проїзд учнів 10-11 класів до шкіл, оскільки після реорганізації в освіті тепер не в кожному навчальному закладі є такі класи, і учні змушені добиратися транспортом. Лариса Гориславець вже піднімала це питання у своєму депутатському запиті.

Наразі вона провела перемовини з департаментом освіти та департаментом соцзахисту та з’ясувала, що з першого вересня потрібно приблизно 300 тисяч гривень для компенсації безкоштовного проїзду всім школярам.

- За традицією, хочу нагадати про те, на що я неодноразово вже звертаю увагу. Можливо, нам варто економити на газеті «Кременчуцькі новини», яка має 16 кольорових сторінок? Робити її чорно-білою та трошки меншою за обсягом? Та й 300 тисяч знайшлося б на перевезення. - Ларисо Олексіївно, я ваш гумор дуже ціную, але читати щось же треба, да? – сказав мер Кременчука Віталій Малецький (при тому що одне з питань майбутньої сесії – це закриття 11 бібліотек). - Віталію Олексіовичу, так бібліотеки ж скорочуємо! Читати не потрібно! – з іронією нагадав депутат Олександр Плескун. Лариса Гориславець зауважила: можливо, в газеті бабусям не потрібен «дитячий куточок» - вони знайдуть інформацію в інших джерелах, або кольоровий сканворд – він може бути чорно-білим. - Так кольоровий краще сприймається, - відповів мер. - Не обов’язково писати в газеті бабусям, як посіяти на балконі кріп та петрушку, - продовжувала депутатка Гориславець. – Я думаю, що ці навички вони вже освоїли. - Ну, вибачте, багато людей зараз до органічного землеробства звертаються. І багато хто з них вперше займаються висаджуванням чогось. Тут колега один бачив, коли я сам особисто редиску саджав, ну, і що? І нормально. - Ну, ви ж зорієнтувалися, що треба зернятко в землю покласти? – парирувала Лариса Гориславець. - Я цього не знав, і вона в мене пішла в бадилля. Я не знав - треба було зернятко в зернятко сіяти. От, якби прочитав газету «Кременчуцькі новини», сіяв би правильно.

Отже, скоротити витрати на пропагандистське видання «Кременчуцькі новини» керманич міста ніяк не погоджується. Газета не друкує офіційні документи міської ради та виконкому, а займається піаром міського голови та його команди за кошти платників податків, приправляючи це копірайтом про редиску та інше.

Лариса Гориславець разом з однодумцями іронізує над невідповідністю змісту «Кременчуцьких новин» витраті на них 9 мільйонів бюджетних гривень на YouТube-каналі «Мухобойка» , яку знову вже вкотре згадав цього разу мер.