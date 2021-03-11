Кременчук

Депутатка Гориславець просить безкоштовний проїзд для всіх школярів у Кременчуці незалежно від віку

Сьогодні, 13:48 Переглядів: 640 Коментарів: 3

  

Вона посилається на санітарний регламент освіти, який передбачає підвезення до навчальних закладів, якщо відстань більше 2 км

Депутатка Кременчуцької міськради Лариса Гориславець попросила забезпечити безкоштовний проїзд у Кременчуці для всіх школярів незалежно від віку. Із депутатським запитом з цього питання вона виступила на сесії Кременчуцької міськради 11 березня. Вона заявила, що до неї звернулася з цього приводу батьківська спільнота. Наразі у Кременчуці безкоштовний проїзд забезпечується для дітей до 12 років, витрати перевізників відшкодовуються з міського бюджету. Лариса Гориславець назвала цю норму дискримінаційною.

 

- Норма повинна бути переглянута, оскільки в 12 років діти навчання в школі не завершують, і діти не починають заробляти гроші, - аргументувала свій запит вона.

 

Вона також наголосила, що зараз (у зв'язку з реорганізацією в освіті) школярі 10-11 класів змушені користуватися громадським транспортом, щоб дістатися до ліцеїв. Також вона послалася на санітарний регламент освіти, який передбачає підвезення до навчальних закладів, якщо відстань більше 2 км.

 

Лариса Гориславець поінформувала, що на відшкодування пільгових перевезень (відповідно до бюджетних звітів) пішло 30 млн грн, на перевезення дітей — 780 тис грн. Вона навела приклад Львова, де забезпечується безкоштовний проїзд усіх школярів, при цьому без додаткових коштів.

 

Мер Кременчука Віталій Малецький заперечив, пославшись на те, що у Львові вища вартість проїзду, ніж у Кременчуці — вона складає 7 гривень. Також Малецький заявив, що 30 гривень за учнівський проїзний — це не дорого, і плата за проїзд привчає до «фінансової грамотності».

 

Тим не менш, запит депутатки підтримали — мер дав доручення вивчити питання, щоб з'ясувати, скільки коштів потрібно на проїзд для всіх школярів. І, можливо, передбачити їх на наступний рік.

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Автор: Татьяна Донченко Джерело фото: скрин трансляції КТРК
Теги: Гориславець запит проїзд школярі
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Коментарі: 3

212
1
romix:
Сьогодні, 14:05

    

Також Малецький заявив, що ...плата за проїзд привчає до «фінансової грамотності»

   Каким образом? Как он вообще в универе преподавал?

 

Встречное предложение: пусть сам на работу на тралике ехает для поднятия финансовой грамотности 


19 0
683
evil:
Сьогодні, 14:15

Цитата: romix
Також Малецький заявив, що ...плата за проїзд привчає до «фінансової грамотності»    Каким образом? Как он вообще в универе преподавал?

 

Если так рассуждать, то с таким подходом оплата школьниками за водку и сигареты приучит к финансовой грамотности куда быстрее, чем оплата за проезд...


8 0
313
Хатаб:
Сьогодні, 15:42

"...якщо відстань більше 2 км..."

 

Це якщо до найближчої школи більше 2 км.


0 0

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