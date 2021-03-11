Депутатка Гориславець просить безкоштовний проїзд для всіх школярів у Кременчуці незалежно від віку

Сьогодні, 13:48 Переглядів: 640 Коментарів: 3

Вона посилається на санітарний регламент освіти, який передбачає підвезення до навчальних закладів, якщо відстань більше 2 км

Депутатка Кременчуцької міськради Лариса Гориславець попросила забезпечити безкоштовний проїзд у Кременчуці для всіх школярів незалежно від віку. Із депутатським запитом з цього питання вона виступила на сесії Кременчуцької міськради 11 березня. Вона заявила, що до неї звернулася з цього приводу батьківська спільнота. Наразі у Кременчуці безкоштовний проїзд забезпечується для дітей до 12 років, витрати перевізників відшкодовуються з міського бюджету. Лариса Гориславець назвала цю норму дискримінаційною.

- Норма повинна бути переглянута, оскільки в 12 років діти навчання в школі не завершують, і діти не починають заробляти гроші, - аргументувала свій запит вона.

Вона також наголосила, що зараз (у зв'язку з реорганізацією в освіті) школярі 10-11 класів змушені користуватися громадським транспортом, щоб дістатися до ліцеїв. Також вона послалася на санітарний регламент освіти, який передбачає підвезення до навчальних закладів, якщо відстань більше 2 км.

Лариса Гориславець поінформувала, що на відшкодування пільгових перевезень (відповідно до бюджетних звітів) пішло 30 млн грн, на перевезення дітей — 780 тис грн. Вона навела приклад Львова, де забезпечується безкоштовний проїзд усіх школярів, при цьому без додаткових коштів.

Мер Кременчука Віталій Малецький заперечив, пославшись на те, що у Львові вища вартість проїзду, ніж у Кременчуці — вона складає 7 гривень. Також Малецький заявив, що 30 гривень за учнівський проїзний — це не дорого, і плата за проїзд привчає до «фінансової грамотності».

Тим не менш, запит депутатки підтримали — мер дав доручення вивчити питання, щоб з'ясувати, скільки коштів потрібно на проїзд для всіх школярів. І, можливо, передбачити їх на наступний рік.