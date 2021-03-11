Кременчуцькі поліціанти допомогли повернутись додому бабусі, яка блукала кілька діб

11 березня кременчуцькі поліціанти допомогли бабусі повернутись додому. За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, 83-літня жінка блукала селами Кременчуцької громади близько двох діб, аж поки її не розшукали співробітники поліції міста.
Рідні забили на сполох під вечір 9 березня, коли бабуся, що пішла з дому близько 17.00, так і не повернулась.
До розшуків людини було залучено наряди Кременчуцької поліції, які й знайшли бабусю у селі Рокитне сьогодні, о 6.00. Старенька зазнала загального переохолодження, проте стан її здоров’я задовільний і наразі жінка перебуває в колі сім’ї.