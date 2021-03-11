У Кременчуці на Героїв Бреста збили пішохода

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У Кременчуці на Героїв Бреста збили пішохода. Про це повідомляє патрульна поліція.









Постраждалого забрала «швидка». Обставини ДТП встановлюють.