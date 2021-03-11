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У Кременчуці на Героїв Бреста збили пішохода

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 1 202

 

Постраждалого забрала «швидка»

У Кременчуці на Героїв Бреста збили пішохода. Про це повідомляє патрульна поліція.


 


Постраждалого забрала «швидка». Обставини ДТП встановлюють. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: ДТП аварія
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