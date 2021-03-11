Депутат Плескун під час сесії знову «стягував борги» в розмірі 60 мільйонів

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Це борги «Теплоенерго» перед вагонзаводом за покупне тепло для Раківки

11 березня голова депутатської бюджетної комісії Олександр Плескун виступив з депутатським запитом під час сесії Кременчуцької міськради. Його запит стосувався боргів КП «Теплоенерго» перед ПАТ КВБЗ за покупне тепло для Раківки від теплоелектроцентралі підприємства.



За словами Плескуна, борг складає майже 60 мільйонів гривень, мета запиту — закликати КП «Теплоенерго» до платіжної дисципліни. Запит депутати підтримали. Проте мер Кременчука Малецький зауважив, що населення винне КП «Теплоенерго» ще більшу суму, ніж підприємство заборгувало КВБЗ. Цей борг, за інформацією мера, складає 74 млн грн.





Депутат Плескун, який працює на КВБЗ, не вперше нагадує про борги підприємству та зауважує, що у ви падку неплатежів опалювальний сезон на Раківці може завершитися передчасно.





Натомість мер Віталій Малецький запевняє, що «Нафтогаз України» не припинить подавати газ.