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«Кременчукгаз-постачання» оштрафували на 850 тисяч за зловживання на ринку

Сьогодні, 15:17 Переглядів: 568 Коментарів: 2

 

На товариство наклали максимально можливий штраф

11 березня Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) на своєму засіданні наклала штраф на ТОВ «Кременчукгаз-постачання».


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Підставою для позапланової перевірки ліцензіату стало звернення ТОВ «ГК «Нафтогаз України» щодо порушень з боку «Кременчукгаз-постачання» положень Кодексу газотранспортної системи та Правил постачання природного газу у частині включення до власного Реєстру споживачів постачальника на інформаційній платформі споживачів без отримання заяв-приєднання до договору постачання природного газу.

 

За підсумками перевірки НКРЕКП наклала на «Кременчукгаз-постачання» максимальний штраф у розмірі 850 000 гривень за зловживання на ринку природного газу.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: газ штраф Кременчукгаз-постачання НКРЕКП
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Коментарі: 2

894
почемучка:
Сьогодні, 15:20

На товариство максимально можливий штраф


не вистачає дієлова, хоча кому я про це кажу?...


3 1
894
почемучка:
Сьогодні, 16:35

Вже виправили


0 0

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