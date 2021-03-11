«Кременчукгаз-постачання» оштрафували на 850 тисяч за зловживання на ринку

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11 березня Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) на своєму засіданні наклала штраф на ТОВ «Кременчукгаз-постачання».





Підставою для позапланової перевірки ліцензіату стало звернення ТОВ «ГК «Нафтогаз України» щодо порушень з боку «Кременчукгаз-постачання» положень Кодексу газотранспортної системи та Правил постачання природного газу у частині включення до власного Реєстру споживачів постачальника на інформаційній платформі споживачів без отримання заяв-приєднання до договору постачання природного газу.

За підсумками перевірки НКРЕКП наклала на «Кременчукгаз-постачання» максимальний штраф у розмірі 850 000 гривень за зловживання на ринку природного газу.