«Кременчукгаз-постачання» оштрафували на 850 тисяч за зловживання на ринку

11 березня Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) на своєму засіданні наклала штраф на ТОВ «Кременчукгаз-постачання».
Підставою для позапланової перевірки ліцензіату стало звернення ТОВ «ГК «Нафтогаз України» щодо порушень з боку «Кременчукгаз-постачання» положень Кодексу газотранспортної системи та Правил постачання природного газу у частині включення до власного Реєстру споживачів постачальника на інформаційній платформі споживачів без отримання заяв-приєднання до договору постачання природного газу.
За підсумками перевірки НКРЕКП наклала на «Кременчукгаз-постачання» максимальний штраф у розмірі 850 000 гривень за зловживання на ринку природного газу.