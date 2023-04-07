«Необмежений простір»: у Кременчуці відкрилася виставка Тетяни Шуляк та Інни Мосієнко

Богдан Лазоренко
Реквієм по тарифам, або кінець епохи боротьби Малецького
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Богдан Лазоренко
Звіт депутата Кременчуцької міської ради VIII скликання Лазоренка Богдана за 2022 рік
Богдан Лазоренко
І знову про тарифи, або як Малецький грає м’язами перед губернатором
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Кременчук, Культура, Кременчук

«Необмежений простір»: у Кременчуці відкрилася виставка Тетяни Шуляк та Інни Мосієнко

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 251

Уже зараз можна насолодитись неймовірною абстракцією та античною серією міфічних героїв

6 квітня у картинній галереї Наталії Юзефович відкрилася виставка відомих кременчуцьких художниць Інни Мосієнко та Тетяни Шуляк. 

Тут представлені 12 робіт серії «Antigue» — це портрети міфічних героїв античної доби. Це Гефес, Деметра, Арес, Венера та інші. Роботи виконані в графічній техніці з використанням орнаментів — на папері та маркерами.

 

Загалом Інна Мосієнко працює в різних напрямках — графіка, ілюстрація, олійний живопис, батік, володіє авторською технікою. Переважна більшість — у приватних колекціях. Її роботи неодноразово були представлені не лише в Україні, а і за кордоном. 

Інна Мосієнко, дякуючи галереї  за запрошення, зазначила, що у Кременчуці насправді не багато місць, де художники могли б виставлятися. Тому останнім часом виставляються поза містом.

На відкриття виставки прийшли прихильники творчості художниць та їх ученики та учениці — і пані Інна, і пані Тетяна є викладачками художньої школи.  І приємною несподіванкою для Інни Мосієнко став візит її вже дорослої  учениці, яка вже стала художницею та нині підкорює культурний Берлин.

Інна Мосієнко (ліворуч) та її учениця
Інна Мосієнко (ліворуч) та її учениця

На виставці у галереї нині можна побачити роботи Тетяни Шуляк — всі вони виконані в стилі абстракціонізму, хоча до 2010 року художниця працювала переважно з натюрмортами. 

Тетяна Шуляк
Тетяна Шуляк

Це досить великі роботи — Золотий дощ, Перший закон Ньютона, Рахат-лукум, Життя в рожевому світлі. На картини можна дивитися довго та щоразу бачити інше або ж — своє. 

 

— А це нормально, що кожна людина, дивлячись на вашу картину, бачить своє? — запитали ми в пані Тетяни. 

— Це класно, і так має бути, тому що люди різні. Абстракція дає можливість більше реалізуватися. Абстракція  дає розуміння композиції, кольору, це інтелектуальна робота. Саме з абстрактними роботами я виставляюся на міжнародних виставках. 

До речі, з 14 квітня роботи Тетяни Шуляк та Інни Мосієнко експонуватимуть у столичному Будинку художника. А кременчужани зараз можуть хоч щодня насолоджуватися виставкою наших художниць у картинній галереї Юзефович до 7 травня. 

Галерея працює щодня з 10.00 до 17.00, вихідний — понеділок.

Адреса галереї: м. Кременчук, вул. Космічна, 9 (район Раківка, кінцева зупинка автобуса № 25, маршрутки № 2).



1
Автор: Ольга Мінчук
Теги: виставка Тетяна Шуляк Інна Мосієнко Картинна галерея Наталії Юзефович
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 12 від 23 березня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 11 від 16 березня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 10 від 9 березня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх