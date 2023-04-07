«Необмежений простір»: у Кременчуці відкрилася виставка Тетяни Шуляк та Інни Мосієнко

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6 квітня у картинній галереї Наталії Юзефович відкрилася виставка відомих кременчуцьких художниць Інни Мосієнко та Тетяни Шуляк.

Тут представлені 12 робіт серії «Antigue» — це портрети міфічних героїв античної доби. Це Гефес, Деметра, Арес, Венера та інші. Роботи виконані в графічній техніці з використанням орнаментів — на папері та маркерами.

Загалом Інна Мосієнко працює в різних напрямках — графіка, ілюстрація, олійний живопис, батік, володіє авторською технікою. Переважна більшість — у приватних колекціях. Її роботи неодноразово були представлені не лише в Україні, а і за кордоном.

Інна Мосієнко, дякуючи галереї за запрошення, зазначила, що у Кременчуці насправді не багато місць, де художники могли б виставлятися. Тому останнім часом виставляються поза містом.

На відкриття виставки прийшли прихильники творчості художниць та їх ученики та учениці — і пані Інна, і пані Тетяна є викладачками художньої школи. І приємною несподіванкою для Інни Мосієнко став візит її вже дорослої учениці, яка вже стала художницею та нині підкорює культурний Берлин.

Інна Мосієнко (ліворуч) та її учениця

На виставці у галереї нині можна побачити роботи Тетяни Шуляк — всі вони виконані в стилі абстракціонізму, хоча до 2010 року художниця працювала переважно з натюрмортами.

Тетяна Шуляк

Це досить великі роботи — Золотий дощ, Перший закон Ньютона, Рахат-лукум, Життя в рожевому світлі. На картини можна дивитися довго та щоразу бачити інше або ж — своє.

— А це нормально, що кожна людина, дивлячись на вашу картину, бачить своє? — запитали ми в пані Тетяни.

— Це класно, і так має бути, тому що люди різні. Абстракція дає можливість більше реалізуватися. Абстракція дає розуміння композиції, кольору, це інтелектуальна робота. Саме з абстрактними роботами я виставляюся на міжнародних виставках.

До речі, з 14 квітня роботи Тетяни Шуляк та Інни Мосієнко експонуватимуть у столичному Будинку художника. А кременчужани зараз можуть хоч щодня насолоджуватися виставкою наших художниць у картинній галереї Юзефович до 7 травня.

Галерея працює щодня з 10.00 до 17.00, вихідний — понеділок.

Адреса галереї: м. Кременчук, вул. Космічна, 9 (район Раківка, кінцева зупинка автобуса № 25, маршрутки № 2).







